İhlas Holding'ten dev yatırım! Türkiye ve Kırgızistan arasında 7 milyar dolarlık enerji işbirliği

Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet Başkanları Zirvesi'nin toplandığı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, İhlas Holding öncülüğünde Türkiye-Kırgızistan stratejik iş birliğini güçlendirecek devasa enerji anlaşmaları imzalandı.

İhlas Holding'in iştiraklerinden Orta Asya Investment Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, Kırgızistan hükûmeti ile Kazarman bölgesinde yapılacak yaklaşık 1.200 MW kapasiteli hidroelektrik santralinin yanı sıra Bişkek'te 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek 250 MW kapasiteli CHPP-2 Doğalgaz Çevrim Santralinin yapım ve işletilmesini içeren anlaşmaya imza attı.

Ören, yaklaşık 7 milyar dolarlık proje büyüklüğüne sahip olması beklenen yatırım anlaşmasını, Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaibek Omukeevich Ibraev ile Intımak-Manas Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un huzurunda imzaladı.

Türkiye - Kırgızistan ortaklığı güçleniyor

İki ülke arasındaki stratejik iş birliğiyle hayata geçirilen bu yatırımlar, Kırgızistan’ın enerji altyapısını modernize ederken, ekonomik bağımsızlık ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkı sağlayacak. Uzun değerlendirmeler sonucunda Türkiye'nin köklü kuruluşlarından İhlas Holding’in projeyi yürütmesi onaylanırken, bu anlaşma Kırgızistan’ın istihdam ve ekonomik büyümesine de destek olacak.

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TDT vizyonuna uygun olarak gerçekleştirilen bu dev yatırım, yalnızca Türkiye ve Kırgızistan arasında değil, Türk dünyası genelinde ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Proje, TDT'nin bağımsız ve güçlü bir Türk dünyası oluşturma hedefi doğrultusunda stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Orta Asya Investment Holding, Şubat 2024'te Muhammet Haluk Sur tarafından kuruldu ve Hill International gibi uluslararası firmalarla iş birliği yaparak teknoloji transferine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu projeler, Kırgızistan ve Türkiye arasındaki güçlü iş birliğinin bir sembolü olarak öne çıkıyor.