İhracat 5 yılda 9,1 milyar doları aştı: En çok Güney Kore'ye ilaç sattık!

Türkiye'nin eczacılık ürünleri ihracatı, 5 yılda 9 milyar 117 milyon 595 bin dolara ulaşırken, bu dönemde yapılan dış satımda 2,2 milyar dolarla Güney Kore başı çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin eczacılık ürünleri ihracatı 2020'de 1 milyar 699 milyon 296 bin dolar, 2021'de 1 milyar 678 milyon 161 bin dolar ve 2022'de 1 milyar 683 milyon 471 bin dolar oldu.

Bu rakam, 2023'te 1 milyar 980 milyon 811 bin dolara çıktı. İhracat, geçen yıl ise 2 milyar 75 milyon 855 bin dolar olarak gerçekleşti.

Böylece Türkiye, 2020-2024 döneminde 9 milyar 117 milyon 595 bin dolarlık eczacılık ürünleri ihracatı yaptı. Söz konusu ürünlerdeki ithalat tutarı ise 26 milyar 56 milyon 780 bin dolar oldu.

Güney Kore ihracatta zirvede

Güney Kore, bu dönemde 2 milyar 182 milyon 285 bin dolarla en fazla ihracat yapılan ülke oldu.

İhracatta Macaristan 659 milyon 735 bin dolarla ikinci, Irak 460 milyon 673 bin dolarla üçüncü, Azerbaycan 336 milyon 347 bin dolarla dördüncü ve Gürcistan 283 milyon 410 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Avrupa ülkelerine ihracat dikkati çekti

Sektörün ihracatında Avrupa ülkeleri öne çıktı. Buna göre, Türkiye'nin ihracatını en fazla artırdığı ülkelerden biri Macaristan oldu. Bu ülkeye yönelik eczacılık ürünleri ihracatı 2020'de 4 milyon 186 bin dolarken, bu rakam 2024'te yaklaşık 102 katına çıkarak 427 milyon 648 bin dolara ulaştı.

Gürcistan'a yönelik ihracattaki artış da dikkati çekti. Bu ülkeye yapılan ihracat 2020'de 29 milyon 685 bin dolarken, 2024'te 4 katına çıkarak 124 milyon 344 bin doları buldu.

Öte yandan, Polonya'ya 5 yılda 271 milyon 934 bin dolar, Almanya'ya 198 milyon 557 bin dolar ve İsviçre'ye 151 milyon 790 bin dolarlık eczacılık ürünü ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin eczacılık ürünleri ihracatı, bu yılın ocak-temmuz döneminde de 1 milyar 400 milyon doları aştı. Bu dönemde Macaristan'a yapılan ihracat 293 milyon 236 bin dolar ve Güney Kore'ye yapılan ihracat 209 milyon 199 bin dolar olarak kayıtlara geçti.