İhracat 9 ayda 200 milyar doları aştı: Anadolu'nun küçük şehrinden büyük atak!

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 200 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde 27 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 46 ilde ihracat artışı kaydedildi.

İhracattaki artış büyük şehirleri aştı

Bakanlık, "Dünya ticaretinde yaşanan zorluklara rağmen Türkiye’nin üretimden ihracata uzanan güçlü altyapısı ve rekabet gücüyle yoluna emin adımlarla devam ettiğini" vurgularken, 46 ildeki ihracat artışının yalnızca büyük şehirlerle sınırlı olmadığına dikkat çekti.

İlk 9 ayda en yüksek ihracat gerçekleştiren iller ise şöyle açıklandı:

-İstanbul: 4 milyar 512 milyon dolar

-Kocaeli: 2 milyar 827 milyon dolar

-Bursa: 1 milyar 809 milyon dolar

-İzmir: 1 milyar 803 milyon dolar

-Tekirdağ: 1 milyar 189 milyon dolar

Aksaray'dan 55 milyon dolarlık ihracat

Eylül ayında ihracatta en fazla artış gösteren illerin sıralaması ise şöyle:

-Bursa: 301 milyon dolar

-Çorum: 214 milyon dolar

-İzmir: 172 milyon dolar

-Hatay: 60 milyon dolar

-Aksaray: 55 milyon dolar

İç Anadolu'nun küçük şehrinden büyük başarı

2000’lerin başından itibaren ihracat oranı sistematik şekilde artan Aksaray, ihracat rekorunu 2023 yılında 1 milyar 605 milyon dolarla kırmıştı. Anadolu’nun küçük şehirleri arasında yer alan ve 500 binden az nüfusa sahip olan Aksaray, makine ve otomotiv yan sanayi ürünleri, kimyevi maddeler ile demir ve demir dışı metaller ihracatıyla öne çıkıyor.