İhracat ağustosta yüzde 5,7 geriledi

02 Eylül 2020

Ticaret Bakanlığı Genel Ticaret Sistemi'ne göre, ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,74 oranında azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu. Aynı ayda ithalat, yüzde 20,64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar oldu. Böylece ağustos ayında dış ticaret açığı 6 milyar 312 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi, yüzde 8,52 artarak

31 milyar 239 milyon dolar seviyesine yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,4, altın hariç İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,9 değerine ulaştı.

İhracatta artış hız kesti



Pandeminin en yoğun olduğu ay olan nisan ayında 8 milyar 975 milyon dolar olan ihracat, normalleşme adımları sonrasında mayıs ayında 9 milyar 956 milyon dolar, haziran ayında 13 milyar 462 milyon dolar, temmuz ayında 15 milyar 12 milyon dolara yükselmişti. Ağustos ayında ise bu yükseliş hız kesi ve ihracat 12 milyar 463 milyon dolar oldu.

Bakanlık: Olumlu trend belirgin hale geldi

Bakanlıktan dış ticaret verilerine ilişkin yapılan açıklamada, "Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan daralmanın olumsuz etkilerinin, hem ülkemizin hem de dünya ekonomilerinin normalleşme sürecine girdiği Haziran ayından itibaren ortadan kalkmaya başladığı görülmektedir. Haziran ayında başlayan bu olumlu trendin daha da belirgin hale geldiği anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Son 12 aylık ihracat yüzde 8 geriledi

Son 12 aya ilişkin dış ticaret verileri incelendiğinde; ihracat bir önceki döneme göre yüzde 8,09 oranında azalış ile 165 milyar 792 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,69 oranında artış ile 208 milyar 781 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 2,38 oranında azalarak 374 milyar 573 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ,hracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 79,41 olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya; en fazla ithalat Çin



En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve ABD oldu. 2020 yılı Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 210 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (989 milyon dolar) ve ABD (740 milyon dolar) izlemektedir.



Türkiye'nin ithalatında en yüksek değere ulaşan ülkeler ise sırasıyla Çin, Almanya ve Irak olarak açıklandı. 2020 yılı Ağustos ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin (1 milyar 930 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 696 milyon dolar) ve Irak (1 milyar 674 milyon dolar) oldu.

En fazla ihracat ve ithalat ham madde (ara mallar) grubunda

2020 yılı Ağustos ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde en çok ihracat 6 milyar 112 milyon dolar ile ham madde grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla tüketim malları (4 milyar 911 milyon dolar) ve sermaye malları (1 milyar 371 milyon dolar) grupları takip etti.

En fazla ithalat da 14 milyar 469 milyon dolar ile ham madde grubundan yapılırken bu grubu sırasıyla sermaye malları (2 milyar 461 milyon dolar) ve tüketim malları (1 milyar 800 milyon dolar) grupları izledi.

GTS'ye göre en fazla ihracat yapılan fasıl "Kazanlar ve Makinalar" olmuştur.

2020 yılı Ağustos ayında en çok ihraç edilen "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" faslını (1 milyar 258 milyon dolar), "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" (1 milyar 246 milyon dolar) ve

"Örme giyim eşyası ve aksesuarı" (761 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir. Fasıllar düzeyinde en büyük 5 ihracat kalemi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

GTS'ye göre en fazla ithalat yapılan fasıl "Kıymetli Taşlar" olmuştur.

2020 yılı Ağustos ayında en çok ithal edilen "Kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" faslını (4 milyar 239 milyon dolar), "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" (2 milyar 172 milyon dolar) ve "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" (1 milyar 957 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

Fasıllar düzeyinde en büyük 5 ithalat kalemi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

GTS'ye göre 2020 yılı Ağustos ayında dış ticarette en çok kullanılan taşıma şekli Deniz Yolu taşımacılığı olmuştur.

2020 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat "Deniz Yolu" (7 milyar 212 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla "Kara Yolu"

(4 milyar 84 milyon dolar) ve "Hava Yolu" ulaşımı (963 milyon dolar) izlemektedir.

GTS'ye göre 2020 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen ithalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat "Deniz Yolu" (8 milyar 982 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla

"Hava Yolu" ulaşımı (5 milyar 281 milyon dolar) ve "Kara Yolu" (3 milyar 123 milyon dolar) izlemektedir.

2020 yılı Ağustos ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında en çok ihracat "Mal Mukabili Ödeme" (8 milyar 257 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini "Peşin Ödeme" (1 milyar 759 milyon dolar) ve "Vesaik Mukabili Ödeme" (1 milyar 131 milyon dolar) takip etmiştir.

2020 yılı Ağustos ayında ithalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında en çok ithalat "Mal Mukabili Ödeme" (10 milyar 153 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini "Peşin Ödeme" (4 milyar

814 milyon dolar) ve "Bedelsiz" (1 milyar 568 milyon dolar) takip etmiştir.