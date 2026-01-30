İhracat aralıkta hızlandı, ithalat önde gitti: Dış ticaret açığı 9,3 milyar dolara çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Aralık ayı Dış Ticaret İstatistiklerine göre, ihracat ve ithalatta artışın sürdüğü ve dış ticaret açığındaki genişlemenin ise devam ettiği gözlemlendi.

İhracatta artış görüldü

Genel ticaret sistemine göre 2025 yılı Aralık ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,7 artarak 26 milyar 373 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 10,7 artışla 35 milyar 674 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece Aralık ayında dış ticaret açığı, yıllık bazda yüzde 5,6 artarak 9 milyar 301 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 73,9 olarak hesaplandı.

2025 dış ticaret açığı 92 milyar dolar

Ocak-Aralık 2025 döneminde ihracat yüzde 4,4 artışla 273 milyar 361 milyon dolara, ithalat ise yüzde 6,2 artışla 365 milyar 370 milyon dolara çıktı. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 11,9 artarak 92 milyar 9 milyon dolar oldu. Yıl genelinde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,8’e geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda, aralık ayında ihracat yüzde 14,6 artarak 24 milyar 876 milyon dolara, ithalat ise yüzde 17,9 artışla 27 milyar 614 milyon dolara yükseldi. Aynı ayda enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 2 milyar 738 milyon dolar olarak kaydedildi.

İhracatta ana pay imalat sanayii

Sektörel dağılıma bakıldığında, aralık ayında imalat sanayi ihracattaki payını yüzde 93,2’ye çıkardı. Tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 4,6, madencilik ve taş ocakçılığının payı ise yüzde 1,7 oldu. İthalatta ise ara mallarının payı yüzde 65,4 ile ilk sırada yer aldı.

En çok Almanya'ya ihraç ettik

Ülkelere göre ihracatta aralık ayında Almanya 1 milyar 760 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Almanya’yı Birleşik Krallık, ABD, Irak ve Fransa izledi. Yılın tamamında da ihracatta ilk sırayı 22 milyar 167 milyon dolar ile Almanya aldı.

En çok Çin'den ithal ettik

İthalatta ise Çin, Aralık ayında 4 milyar 649 milyon dolar ile ilk sırada bulunurken, ocak-aralık döneminde Çin’den yapılan ithalat 49 milyar 576 milyon dolar oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre aralık ayında ihracat aylık bazda yüzde 5,2, ithalat ise yüzde 1,8 arttı. Aynı ayda takvim etkilerinden arındırılmış seride ihracat yüzde 9,5, ithalat yüzde 7,0 artış gösterdi.