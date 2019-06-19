İhracat artışında bölgelerin şampiyonu Karadeniz

19 Haziran 2019

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın 5 ayında TİM bünyesindeki ihracatçılar toplam 70 milyar 499 milyon 371 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Bu rakamın 46 milyar 144,6 milyon dolarının gerçekleştirildiği Marmara Bölgesi, ülke ihracatının yüzde 65,5'lik büyük bir kısmını tek başına sırtladı. Bölgenin ihracatı yılın 5 ayında 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 3,8 artış kaydetti.

Marmara'nın ardından en fazla ihracatın gerçekleştirildiği bölge 8 milyar 229,3 milyon dolarla Ege oldu. Ege'yi 6 milyar 13,4 milyon dolarla İç Anadolu, 4 milyar 84 milyon dolarla Akdeniz, 3 milyar 912,7 milyon dolarla Güneydoğu Anadolu, 1 milyar 766,4 milyon dolarla Karadeniz ve 348,9 milyon dolarla da Doğu Anadolu izledi.

Yılın 5 ayında 2018'in aynı dönemine göre İç Anadolu'da yüzde 10'luk, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 5,6'lık, Akdeniz'de yüzde 4,9'luk ve Ege'de yüzde 1,5'lik ihracat artışı gerçekleşti.

Bu dönemde bölgeler arasında en fazla ihracat artışını yüzde 15,8'le Karadeniz yakalarken, dış satımında düşüş yaşanan tek bölge ise yüzde 2,6'yla Güneydoğu Anadolu oldu.

En fazla ihracat artışı Siirt'te

Siirt, yılın 5 ayında 2018'in aynı dönemine ihracatını yüzde 140,6 artırarak dış satımını en fazla artıran kent oldu. Kentin ihracatı 2018'in ocak-mayıs döneminde bulunduğu 6 milyon 898 bin dolar düzeyinden, 2019'un aynı sürecinde 16 milyon 596 bin dolara ulaştı.

Siirt'in ardından en fazla ihracat artışının gerçekleştiği kent Gümüşhane olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde Gümüşhane'nin ihracatı yüzde 119 artışla 26,5 milyon dolara yükseldi.

Yalova, elde ettiği yüzde 116'lık ihracat artışıyla listenin 3. sırasında yer alırken, bu kenti yüzde 67,8'le Osmaniye, yüzde 64,7'yle Yozgat, yüzde 51,6'yla Erzincan takip etti.

Dış satımında en fazla düşüş yaşanan kent sıralamasında ise Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Tunceli'nin yüzde 81,8 ve Hakkari'nin yüzde 58,2 ihracat kaybıyla listenin başında yer aldıkları görüldü.

37 kentin ihracatında düşüş yaşandı

Miktar bazında rakamlara bakıldığında, İstanbul'un yılın 5 ayında 2018'in aynı dönemine göre ihracatını 1 milyar 522 milyon 195 bin dolar artırdığı görüldü. İstanbul bu rakamla, ihracatını en fazla artıran kent olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan İstanbul'un elde ettiği 1 milyar 522,2 milyon dolarlık ihracat artışının, Manisa, Sakarya, Gaziantep, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli haricinde kalan 73 kentin 5 aylık dış satımından fazla olması dikkati çekti.

İstanbul'un ardından miktar bazında ihracatın en fazla arttığı kent 822 milyon 722 bin dolarla Kocaeli, 321 milyon 828 bin dolarla da Gaziantep oldu.

Türkiye'nin 37 kentinin ihracatında ise 5 ayda geçen yılın aynı sürecine göre düşüş yaşandı. Söz konusu kentler arasında en fazla ihracat kaybı, 640 milyon 820 bin dolarla Bursa'da görüldü. Böylece Bursa'nın ihracatı 2018'in 5 ayında bulunduğu 7 milyar 65,3 milyon dolar düzeyinden, 2019'un ocak-mayıs döneminde 6 milyar 424,5 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA