İhracat bedeli netleşiyor

Şirketlerin ihracat gelirlerinin yüzde 25’ini Merkez Bankası’na satma zorunluluğunda artırım geliyor. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre bir süredir yüzde 25’in artırılması konuşuluyor. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun Türkiye İhracatçılar Meclisi yönetimiyle yaptığı görüşmede de konu dile getirildi.

Konuya yakın kaynaklar bu değişikliğin Merkez Bankası tarafından ihracat genelgesiyle yapılacağını dile getirirken, Merkez Bankası adım atmadan önce Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’nın da bu sürece dahil olacağını belirtti.

Kaynakların verdiği bilgiye göre yakın zamanda değişiklik yapılması planlanıyor. Ancak yüzde 25’in yüzde 40’a mı çıkarılacağı yoksa başka bir oran mı olacağı konusunda planlamalar devam ediyor.