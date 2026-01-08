İhracat beklentisi yükseldi, ithalatta gerileme sinyali

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 2026 yılı 1. çeyrek İhracat Beklenti Endeksi 109,2 olarak gerçekleşti. Endeks, bir önceki çeyreğe göre 3,9 puanlık artış kaydetti.

Endeksi oluşturan alt kalemler incelendiğinde; gelecek üç aya ilişkin ihracat beklentisi ile ihracat sipariş beklentisinin endeksi aşağı yönlü etkilediği görüldü. Buna karşın, mevcut kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ile son üç aya ilişkin ihracat siparişlerindeki değerlendirmeler endeksi yukarı taşıyan unsurlar oldu.

İthalatta düşüş beklentisi

Öte yandan, 2026 yılı 1. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi 109,3 seviyesinde ölçüldü. Endeks, bir önceki çeyreğe göre 5,8 puan gerileyerek düşüş eğilimine işaret etti.

Alt göstergeler itibarıyla; gelecek üç aya yönelik ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi ve mevcut ithalat sipariş düzeyi endeksi aşağı çekti. Son üç ayda gerçekleşen ithalat siparişlerine ilişkin değerlendirmeler ise endeksi sınırlı ölçüde destekledi.