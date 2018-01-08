'İhracat Beklenti'sinde gerileme

08 Ocak 2018

Ekonomi Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 11,2 puan azalarak 112,5 seviyesine geriledi.

Bu dönemde, İhracat Beklenti Endeksi'ne dahil edilen tüm soruların yayılma endekslerinin İhracat Beklenti Endeksi'ni azalış yönünde etkilediği belirlendi. Gelecek üç aya ilişkin ihracat beklentisinde ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi yayılma endekslerinde, geçen yılın aynı dönemine göre azalış gözlendi.

Ayrıca, son 3 aya ait ihracat sipariş düzeyi hariç, endekse dahil edilen soruların yayılma endekslerinin geçen yılın birinci çeyreğine göre daha yüksek puanlarda seyrettiği tespit edildi. Bu etkiler sonucu, İhracat Beklenti Endeksi geçen yılın aynı dönemine göre 3,5 puan arttı.

İthalat Beklenti Endeksi arttı

İthalat Beklenti Endeksi ise, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine göre 2,1 puan arttı. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 112,8 olan endeks, bu yılın birinci çeyreğinde 115 seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde İthalat Beklenti Endeksi'ni oluşturan sorulardan gelecek üç aya ilişkin ithalat beklentisi ve son üç aydaki ithalat sipariş düzeylerine ilişkin soruların endeksi azalış, gelecek üç aya dair birim ithalat fiyatı beklentisi ve mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların ise endeksi artış yönünde etkilediği gözlendi.

Öte yandan, İthalat Beklenti Endeksi'ni oluşturan sorulardan gelecek üç aya ilişkin ithalat beklentisi, birim fiyat ithalat beklentisi ve son üç aya ilişkin ithalat sipariş düzeyine ilişkin sorunun yayılma düzeyi geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek, mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin endeks ise daha düşük puanda seyretti.

Bu etkiler sonucu, İthalat Beklenti Endeksi geçen yılın aynı dönemine göre 4,7 puan artış kaydetti.