İhracat birim değer endeksi yüzde 1,1 azaldı

12 Şubat 2020

TÜİK'ten yapılan aralık ayı dış ticaret endeksleri açıklamasına göre, İhracat birim değer endeksi 2019 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 2,0 azaldı. Endeks, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,2 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 7,4 arttı

İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,0, yakıtlarda yüzde 40,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,0 azaldı.

İhracat miktar endeksi 2019 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 3,9 arttı. Endeks, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,8 arttı.



İthalat birim değer endeksi yüzde 6,2 azaldı

İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17,4, yakıtlarda yüzde 6,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 azaldı.



İthalat birim değer endeksi 2019 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 6,7 azaldı. Endeks, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,5 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 22,5 arttı

İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 50,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 33,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21,9 artarken, yakıtlarda yüzde 0,9 azaldı.



İthalat miktar endeksi 2019 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 18,9 arttı. Endeks, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,8 azaldı.