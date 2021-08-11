İhracat birim ve miktar endeksleri yükseldi

İhracat birim değer endeksi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 25,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 27, yakıtlarda yüzde 71,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 yükseldi. Endeks, 2021 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 10,6 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ihracat miktar endeksi de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 33,3, yakıtlarda yüzde 42,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 39,9 yükseliş kaydetti. İhracat miktar endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 53,8 artoş gösterdi.

İthalat birim değer endeksi yüzde 24,2 arttı

İthalat birim değer endeksi bu dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 artarken, endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 14,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 57,8, yakıtlarda yüzde 54,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 20,1 arttı. İthalat birim değer endeksi 2021 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %25,6 arttı.

İthalat miktar endeksi ise haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 29,9 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,8, yakıtlarda yüzde 49,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 22,9 arttı. Endeks, 2021 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %19,8 arttı.