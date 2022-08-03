İhracat büyümede 7'de 7 yaptı, açık 62 milyar dolara ulaştı

İMAM GÜNEŞ - KONYA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini Konya Ticaret Odası'nda açıkladı. Temmuz ayında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yılın ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolara ulaşırken, ithalatı ise yüzde artarak 29,1 milyar dolar oldu. Temmuz ayında dış ticaret hacmi, geçtiğimiz yıla göre yüzde 28,7 oranında artışla 47,7 milyar dolara yükseldi.

İlk 7 ayda ihracat 144,4 milyar doları aştı. İthalat 7 aylık dönemde 206,4 milyar dolar oldu. Yılın 7 ayında dış ticaret hacmi 350 milyar doları aşarken, dış ticaret açığı da 62 milyar dolara ulaştı.

İthalatta parite etkisi

Türkiye'nin ihracatta 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022 yılının ilk yedi ayında da devam ettirdiğini vurgulayan Muş, şu bilgileri paylaştı: "Türkiye, 2022 yılının ilk 6 ayında olduğu gibi, 7’nci ayda da en yüksek aylık ihracat değerini yakalamış, 7’de 7 yapmış, rekorlar serisini sürdürmüştür. Temmuz ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 28,7 oranında artışla 47,7 milyar dolara yükselmiştir. Temmuz ayı ithalatımız ise 29,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2021 Ocak-Temmuz döneminde 1,20 olan Euro-dolar paritesi 2022 Ocak-Temmuz döneminde 1,08 olarak gerçekleşmiştir.

Önceki yılın paritesi değişmemiş olsa idi; avro cinsinden yapılan ihracatımız, 2022 yılının ilk yedi ayında 7 milyar 96 milyon dolar, ithalatımız ise 5 milyar 429 milyon dolar daha yüksek olacaktı. Dolayısıyla, paritedeki gelişmenin etkisiyle, dış ticaret açığımız ise yaklaşık 1 milyar 667 milyon dolar daha fazla olmuştur."

Turizm gelirlerinde beklenti büyük

Pandemi ile birlikte yaşanan tüm zorlu süreçlerin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı ile artan belirsizliklere karşın, önümüzdeki aylarda turizm gelirlerimizde yüksek artışlar öngördüklerini söyleyen Muş, "Nitekim, haziran ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 119 artış göstererek 5,6 milyon kişiye ulaşmış olup, 2019 yılı ile kıyaslandığında pandemiden sonraki en güçlü seviyesine yükselmiştir. İş insanlarımızın gayretleri ile geçtiğimiz yıl olduğu gibi, 2022 yılında da ihracatın ekonomik büyümemizin ana unsuru olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

7 ayda 7 milyar dolarlık 'parite kaybı'

Bugüne kadar ki en yüksek temmuz ayı ihracat performansını gerçekleştirdiklerini belirten TİM Başkanı Mustafa Gültepe, yıllık ihracat hedefi olan 250 milyar doları aşarak, 2022’de çok önemli bir eşiği geride bırakacaklarını belirtti. Euro/Dolar paritesinin, geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde 1,20 iken bu yıl 1,08’e düştüğünü hatta temmuz ayı içerisinde 1’in altına gerilediğini dile getiren Gültepe, "Bu ayda paritenin ihracata etkisi negatif yönlü 1,2 milyar dolar olurken, 7 ayda 7 milyar dolara yaklaştı. Parite geçtiğimiz yılki seviyesini muhafaza edebilseydi, bugün ihracatımız son 12 ayda 255 milyar doları aşacaktı. Bu sebeple, paritenin tüm olumsuz etkisine rağmen bugün ulaştığımız ihracat rakamları daha da anlamlı hale geldi" diye konuştu.

"Finansal kaynaklar çeşitlendirilmeli"

İhracatçılar için yönetilmesi zor bir döneme girdiklerini kaydeden Gültepe, "ABD, Avrupa ve Asya Merkez Bankaları parasal sıkılaşma hamlelerine devam ediyor. Ayrıca, savaşın etkileriyle ortaya çıkan enerji krizi, endişeleri daha da artırdı. Özellikle en büyük pazarımız olan Avrupa’da yaşanması muhtemel bir talep daralması, bölgeye ihracat yapan tüm ülkeleri etkileyecek bir süreci tetikleyecek. Bu şartlar altında Uzak Ülkeler Stratejisi çok daha fazla önem kazandı. Mevcut riskler karşısında, Eximbank ve Merkez Bankası kaynaklarının ihracatçılarımız için önemini bir kez daha gördük. Yükselen ihracatımızla beraber, ihracatçılarımızın finansman ihtiyaçları artmakta, finansal kaynakların da bu ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Zirvede kimya sektörü var

Temmuz ayında 217 ülkeye ihracat yapılırken 147 ülkeye yapılan ihracatta artış sağlandı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke; Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Irak ve İtalya oldu.Bu ülkelerin yanı sıra; Rusya, Bulgaristan ve Güney Afrika‘ya yapılan ihracatta önemli yükselişler kaydedildi. Bu ayda 17 sektör ihracatını artırmayı başardı. İlk 5 sırayı 2,9 milyar dolar ile kimya, 2 milyar dolar ile otomotiv, 1,6 milyar dolar ihracatla hazır giyim, 1,6 milyar dolarla çelik ve 1 milyar dolar ihracatla elektrik-elektronik sektörleri oluşturdu.

İhracat birim değeri 1,47 dolara yükseldi

Temmuz ayında ihracata yeni başlayan bin 368 firma yaklaşık 60 milyon dolarlık katkı geldi. Bu ayda birim ihracat değeri yüzde 20 artışla 1,47 dolara yükseldi. Temmuzda 52 ili ihracatını artırırken en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il sırasıyla; İstanbul, Kocaeli,İzmir, Bursa ve Ankara oldu. Diyarbakır ise tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. İhracat artışıyla Adana, Samsun, Şırnak ve Konya şehirleri de dikkat çekti. Konya merkezli firmalar bu ayda ihracatlarını yüzde 14 artırarak 240 milyon dolar seviyesine ulaştırdı.