İhracat desteklerini 2 katına çıkartıyoruz

MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi, kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi. “Biz’in Gücü” temasıyla düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat desteklerinin artırılacağı müjdesini verdi.

“Tek yol, ihracat yapmaktır" anlayışı çerçevesinde hem mal, hem de hizmet ihracatına çeşitli destekler sağladıklarını bildiren Bolat, “Bu amaçla, Bakanlığımızın 2024 yılı bütçesini ve ihracat desteklerini yüzde 115 artırarak en az 2 katına çıkarıyoruz" açıklaması yaptı.

Bakan Bolat, ticarette yenilikçi yaklaşımlar arayışına girerek pazar ve ürün çeşitliliğini sağlamaya yönelik, yeni pazarlara ulaşmaya ve mevcut pazarlardan pay artırmaya büyük önem verdiklerini belirterek "Sadece mal ihracatını değil, aynı zamanda hizmet ihracatını da yoğun biçimde destekliyoruz” diye konuştu.

Savunma altın çağında

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayisinin başrolde olduğu bir dönüşüme tanıklık edildiğini belirterek, "20 yıl önce yılda 240 milyon dolar ihracat yaparken, bugün son 12 ayda 5,4 milyar dolarlık bir savunma sanayisi ihracatından bahsediyoruz.

Önümüzdeki süreçte bu rakamı daha da artırmak adına çalışmayı sürdürüyoruz” dedi. Bugün Türk savunma sanayisinin, savaş ezberlerini değiştiren bir konuma geldiğine işaret eden Bakan Kacır, “Türlü engellemelere maruz kalmış Türk savunma sanayisi, bugün altın çağını yaşıyor” diye konuştu.

222 bin kişilik Ar-Ge ordusu

Bakan Kacır, 21 yılda, yerli ve milli bir anlayışın temellerini attıklarını, dev bir AR-GE, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi inşa ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Bugün ülkemiz, 101 teknoparkında, 9 bin 800’ün üzerinde girişimi ile teknoloji geliştirme yolculuğunu sürdürüyor. 1600’den fazla ARGE ve tasarım merkezimizle birlikte 222 bin kişilik büyük bir AR-GE ordusuna sahibiz” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı da Türkiye Yüzyılı'nda, 905 milyar dolarlık milli geliri, 255 milyar dolar seviyesini geride bırakan ihracatı ve istihdamda 31 milyonu aşan işgücü piyasasıyla Türkiye'nin ciddi bir üretim üssü konumuna yükseldiğini söyledi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, dijital çağda, dönüşümün mutlak gereklilik haline geldiğinin altını çizerek, sektör ihracatının 2 milyar dolara yaklaştığını vurguladı.

Bayraktar TB3 test uçuşunda

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3'ün şu anda üçüncü uçuş testi yapılıyor. TG Anadolu'ya eklendiğinde çok büyük kuvvet çarpanı oluşturacak. Türkiye, dünyada en yakın rakibinden (ABD'li) 5 kat daha fazla bilinen SİHA'ları üretmiş durumda* dedi.

Halka arzdan 1 trilyon TL

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, şirketleri, büyümelerinin finansmanını halka arzla sağlayabilmeleri için ziyaret ettiklerini söyledi. Ergun, “3 yılda borsamızda 136 şirket işlem görmeye başladı. Bu halka arzdan 104 milyar TL kaynak sağlandı. Yine son 3 senede 4 bin 674 adet borçlanma aracı işlem görmeye başladı. Bu ihraçlardan 1 trilyon TL'nin üzerinden kaynak sağlandı" diye konuştu.

Uçaktan hızlı teknoloji: Hyperoloop

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi'nde bir sunum gerçekleştirdi. Neyin yapıldığını değil, daha fazla neyin yapılabileceğini konuşan bir gençliğin olduğunu vurgulayan Mandal, hyperloop teknolojisine ilişkin şu bilgileri verdi: “Hyperloop, uçaktan daha hızlı, ileri seviye bir ulaşım teknolojisi. Bu teknolojiyle İstanbulAnkara arası ulaşımı yarım saate indirmek mümkün.”