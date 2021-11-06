İhracat ‘dijital kuşak’la yükselecek

İmam GÜNEŞ

Türkiye ihracatının ve ihracatçısının çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) son dönemde en etkili projelerinden birini “Genç TİM”i oluşturdu. Bu oluşum ağustos ayında yapılan basın toplantısıyla faaliyete geçerken, hedefl enen üye sayısı 500 olarak belirlenmişti. Kurulduğu dönemde 131 olan üye sayısı 2,5 ay gibi bir sürede 408’e ulaştı. Genç TİM’in başkanlığını TİM Başkanı İsmail Gülle yaparken, oluşumda 18 başkanvekili bulunuyor. Gençleri ihracata teşvik etmek ve sürdürülebilir ihracatı sağlamak adına kurulan Genç TİM, kuşak itibariyle de dijitalleşme ve hızın ön plana çıktığı bu dönemde önemli rol oynayacak.

İmza yetkisi olma şartı var

18-40 yaş arasında, şirketlerde imza yetkisine sahip olan gençler, dijital çağın kuşakları olarak bu alandaki yatkınlıklarını ve avantajlarını ihracata yansıtmak istiyor. TİM Başkanı İsmail Gülle, bu konuya önem vererek, Genç TİM’e üye olabilmek için kendi şirketlerinde imza yetkisi olma şartını getirdi. Şirketlerin yeni kuşaklara daha fazla önem vermesi ve değişim içindeki dünyada onlardan daha fazla yararlanılması isteniyor. Bu anlamda da Genç TİM’in yürüteceği faaliyetler, şirketlere rol model olacak ve ilham verecek.

Vatani bir görev gibi sayılmalı

Gençlerin teknoloji ile adapte olduğunu ve sonuca direkt gidebildiğini söyleyen Genç TİM Başkanvekili ve Dijitalleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk Çevik, “Gençlerin şirketlerde aktif rol alması önemli. Bence ihracat bir vatani görev gibi olmalı. Ülkemize ne kadar fazla döviz kazandırırsak o kadar bu ülke ekonomisine katkı olarak yansıyacak. Ülkemizdeki gençlerin çoğu ihracatla çok fazla ilgili değil. İhracatı gençlere aşılamamız lazım. Özellikle dijitalleşmenin etkisini kullanarak ihracatımıza büyük katkı sağlamak istiyoruz. Dünyadaki çok büyük bir iş sitesinin Türk versiyonunu kurmak için çalışmalara başladık” dedi.

Sürdürülebilirlik vurgusu

Sürdürülebilirlik konusu ile yakından ilgilenen Genç TİM Başkanvekili ve İstanbul Bölgesi Komite Başkanı Işılay Reis Yorgun, özellikle bugünlerde önemi daha çok artan Yeşil Mutabakat ve Paris İklim Anlaşması gibi konuları daha yakından takip ederek, şirketler için neler yapılabileceği üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Reis Yorgun şu çağrıyı yaptı: “İhracatçılar olarak amacımız, ülkemizin milli varlığını dünyaya taşımak ve dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşmak. Bu kapsamda genç girişimcileri platformumuza ve düzenleyeceğimiz heyetlere bekliyoruz.”

Fon ve mentorluk desteği

Başta, TİM bünyesinde faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evleri olmak üzere, tüm start-up'larla bir araya gelme hedefinde olduklarını kaydeden Genç TİM Başkanvekili ve Girişimcilik ve İnovasyon Komitesi Başkanı Kübra Orakçıoğlu Kazan, şu bilgileri verdi: “Girişimciler için fon bulma, mentorluk yapma ve ihracatçı yapmak gibi çalışmalarımız var. Aynı zamanda üniversitelerde çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilere inovasyon, dijitalleşme, girişimcilik ve globalleşmeyi anlatıyoruz. Girişimcilerin bizlere gelmelerine sağlayacağız. Çünkü gidebilecekleri bir yer olduklarını bilirlerse daha cesur adım atacaklardır. İhracatta sürdürülebilirliği onların da bu sisteme katılmasıyla başarabiliriz.”

Kuşak geçişinde uyumu Genç TİM sağlayacak

Genç TİM’in Denizli Bölge Temsilcisi olan Okan Oğuz, Genç TİM’e başvuru sayısının her geçen gün arttığını belirtti. Oluşum kurulduğunda Denizli’den 7 kişinin üye olduğunu kaydeden Oğuz, 18 yeni ismin daha aralarına katıldığı bilgisini verdi. Genç TİM üyelerinin yaş grubu olarak kuşak geçişinde önemli bir görevinin olduğunun altını çizen Oğuz, “Bizler Y kuşağı olarak, X kuşağı ile çalıştık. Z kuşağı ile ortak yönlerimiz var. Fakat X ve Z kuşağı arasındaki fark oldukça büyük. Bu anlamda her iki kuşak arasında köprü görevi görüyoruz. Özellikle şirketlerin sürdürülebilir olması, global anlamda büyümesi açısından bu uyumu sağlamak önemli. Hedefi miz, döviz kazandırıcı faaliyetleri büyütüp, bunu sürdürebilir kılmak. Genç girişimcilerin çabaları ile bunu başarabiliriz” diye konuştu.

Uzak Pazarlar Stratejisi ile Latin Amerika hedefe alındı

Genç TİM’in ilk projesinden söz eden Genç TİM Başkanvekili Mustafa Selçuk Çevik, Genç TİM’in ilk faaliyetinin 8-13 Kasım’da Kolombiya ve Panama heyeti ile başlayacağını belirtiyor. Çevik “Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği Uzak Pazarlar Stratejisi kapsamında önemli bir hamle olarak görüyoruz. 15 fi rmamız, 100’e yakın alıcı ile buluşacak. İhracatçılar olarak Latin Amerika pazarına girmemiz gerekiyor. Çünkü gelişmiş ülkelerdeki pazarların yüzde 90’ı keşfedilmiş. Örneğin, Kolombiya'ya geçen sene yaptığımız ihracat 206 milyon dolar. Bugün itibariyle 350 milyon doları aştık. Kolombiya'yı bu sene yüzde 115 gibi artışla kapatacağız. O yüzden bu pazarlara daha fazla önem vermemiz lazım.”