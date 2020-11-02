İhracat, ekimde 17,3 milyar dolar oldu

02 Kasım 2020

Dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayında ihracatın yüzde 5,6'lık artışla 17,3 milyar dolar olduğunu açıkladı. 17,3 milyar dolarlık ihracat, aylık bazda tüm zamanların en yüksek rakamı oldu.



İthalat rakamları ise yüzde 8,5 artışla 19,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken ekim ayında ihracatın, ithalatı karşılama oranı yüzde 87,9 oldu. Altın hariç ithalat 10 ayda yüzde 5,1 düştü ve 155,4 milyar dolara geriledi.

Ocak-ekim döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 9,08 azalışla 135 milyar 658 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,24 artışla 175 milyar 915 milyon dolar oldu. Ocak-ekim dönemine ihracatın ithalatı karşılama oranına bakıldığında bu oran yüzde 85,7 düzeyinde gerçekleşti.

Kara taşıtları faslından 2,5 milyar dolarlık ihracat

Geçen ay en çok ihracat 7 milyar 958 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)” grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 7 milyar 238 milyon dolarla "tüketim malları” ve 2 milyar 15 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Ekimde en çok ihracat yapılan fasıl ise 2 milyar 547 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" oldu. Bunu 1 milyar 681 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 979 milyon dolarla "örme giyim eşyası ve aksesuarı” izledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 620 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 495 milyon dolarla İngiltere ve 966 milyon dolarla Irak geldi.

Ekim ayında TL ile 5,72 milyar TL ihracat yapıldı

Ekim ayında yapılan ihracatın 5 milyar 715 milyon TL kısmının Türk Lirası ile yapıldığı açıklandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı ekim ayında Türk Lirası ile yapılan dış ticaretin toplamı 15 milyar 648 milyon TL olarak gerçekleşirken, bunun 5 milyar 715 milyon TL'lik kısmı ihracat, 9 milyar 933 milyon TL'lik kısmı ithalat oldu.

En fazla ithalat 'ara mallar' grubunda

Geçen ay en çok ithalat 13 milyar 731 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 3 milyar 585 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 392 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

Ekimde en çok ithalat yapılan fasıl, 2 milyar 401 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 2 milyar 126 milyon dolarla "kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" ve 2 milyar 112 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” izledi.

Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 257 milyon dolarla Almanya'dan yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 919 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 330 milyon dolarla Rusya takip etti.

Pekcan: Türkiye hedefler doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyor

Türkiye'nin ihracattaki kapasitesini koruduğunu ifade eden Pekcan, bununla da kalmayıp yeni ve tarihi rekorlarla hedefler doğrultusunda güçlü adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Salgın koşullarına rağmen 17,3 milyar dolarlık ihracatın Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun göstergesi niteliğini taşıdığını vurgulayan Pekcan, bunun reel sektörün direncini ve gücünü gösterdiğini dile getirdi. Pekcan, "17,3 milyar dolarlık ekim ayı ihracatı aynı zamanda, Türkiye'nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak ve pandemi sonrasında en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının ayrı bir teyididir." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, 3'üncü çeyrekte, 2'nci çeyreğe göre bir toparlanma süreciyle beraber ihracatta yüzde 34 artış gerçekleştiğine dikkati çekerek, ekim ayında yakalanan bu trendin de ihracat artışının devam edeceğinin bir teyidi anlamında olduğunu bildirdi.