İhracat iklimi belirgin iyileşmeye işaret etti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye ihracat İklimi Endeksi, nisan ayında 54.4'e yükselirken, Türk imalat ihracatçılarının talep ikliminde belirgin iyileşmeye işaret etti.

İSO verilerine göre ocak ayında 52.3 olarak ölçülen ihracat iklimi endeksi, şubat ayında 55.2'ye yükseldikten sonra mart ayında 53.9'a gerilemişti. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İSO, "Böylece ihracat iklimi son 15 aylık dönem boyunca güçlendi. Euro Bölgesi'nde gevşetilen salgın tedbirlerinin ekonomik aktiviteye sağladığı destek, tedarik zinciri aksamalarının ve keskin fiyat artışlarının yol açtığı zorlukları telafi etti" değerlendirmesinde bulundu.

S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Türk imalat sanayi ürünlerinin tüm ana ihracat pazarlarında devam eden büyüme, firmaların yurt dışından yeni işler almaları açısından fırsatların devam ettiği anlamına geliyor. Küresel ekonomi genelindeki ciddi fiyat baskıları her ne kadar büyümeyi sınırlayacak gibi görünse de Türk lirasındaki zayıflık, firmaların fiyat rekabetindeki göreli avantajlarını korumalarına yardımcı olabilir" dedi.

Endeks 2020 Nisan'da gördüğü veri tarihinin en düşük seviyesi olan 19.1'in ardından başladığı toparlanmayı sürdürerek Temmuz 2020'de 50 seviyesindeki eşik değerin ilk kez üzerine çıktı ve eşik değerin üzerinde kalmayı sürdürdü.