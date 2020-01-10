İhracat İklimi Endeksi aralıkta 50,3’e yükseldi

10 Ocak 2020



Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, aralık ayında 50,3’e yükselerek yılın sonunda imalat sektörünün ihracat ikliminde daha güçlü bir iyileşmeye işaret etti. Görünümün iyileşmesinde, Türk imalat sektörünün en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da ekonomik aktivitenin yeniden büyüme bölgesine geçmesi de etkili oldu.



ABD’de büyümenin hızlandığına yönelik işaretler dikkat çekerken, Suudi Arabistan ve BAE’de ekonomik aktivite büyümeye devam etti ancak ivme kaybetti. Mısır, Lübnan ve Katar gibi diğer ülkelerde ekonomik aktivite küçülme sergilerken, Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yüzde 3 civarında olan BRIC ülkelerinde ekonomik aktivite arttı.



Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Aralık 2019 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.



Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, kasımda 50,1 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi aralıkta 50,3’e yükselerek yılın sonunda imalat sektörünün ihracat ikliminde daha güçlü bir iyileşmeye işaret etti. Aralık ayında görünümün iyileşmesine yol açan faktörlerden biri, Türk imalat sektörünün en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da ekonomik aktivitenin yeniden büyüme bölgesine geçmesi oldu. Üretimde büyüme ılımlı seyretmekle birlikte, yaşanan artış üç aylık daralma sürecini sona erdirdi.



Diğer temel pazarlarda talep koşullarının zayıflamaya devam ettiği gözlendi. Birleşik Krallık’ta ekonomik aktivite üst üste beşinci ay gerilerken, düşüş kasım ayındakiyle aynı hızda gerçekleşti. İtalya’da ise üretim üst üste ikinci ay düşüş gösterdi. Gerileme ılımlı düzeyde olmakla birlikte Ocak 2019’dan beri en yüksek oranda kaydedildi. Üretimde düşüş gözlenen diğer önemli Avrupa pazarları Hollanda ve Polonya oldu. İspanya ve Fransa’da ekonomik aktivitenin artması ve İspanya’da büyümenin önceki aya göre hız kazanması, görece pozitif gelişmeler olarak kaydedildi.



ABD’de büyümenin hızlandığına dair işaretler var



Aralık ayında dünyanın en büyük ekonomisi ABD’de de büyümenin hızlandığına yönelik işaretler dikkat çekti. Bu ülkede ekonomik aktivitedeki genişleme üst üste ikinci ay hızlandı ve nisan ayından bu yana en güçlü düzeyde gerçekleşti. Orta Doğu ekonomilerinden ise karışık sinyaller geldi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) ekonomik aktivite büyümeye devam etti ancak her ikisinde de ivme kaybı gözlendi. BAE’deki üretim artışı Eylül 2011’den beri en düşük oranda gerçekleşti. Mısır, Lübnan ve Katar gibi diğer ülkelerde ekonomik aktivite küçülme sergiledi. Ancak üç ekonomide de yavaşlama kasım ayına göre daha ılımlı gerçekleşti.

BRIC ülkeleri genel olarak pozitif bir tablo ortaya koydu. Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yüzde 3 civarında olan dört ekonomide de ekonomik aktivite artış gösterdi. En güçlü genişleme, büyümenin son beş ayın en yüksek hızına ulaştığı Hindistan ekonomisinde gerçekleşti. Son aylarda olduğu gibi aralıkta da en güçlü üretim artışları Nijerya ve Uganda gibi Sahraaltı Afrika ülkelerinde gerçekleşti.