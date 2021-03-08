İhracat İklimi endeksi yeniden eşik değerin üzerinde

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Şubat 2021 dönemi sonuçları açıklandı.



Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Ocak ayında 49,9 seviyesinde gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, şubatta yeniden eşik değer 50,0’nin üzerine çıkarak 51,5 düzeyinde gerçekleşti. Son ankete göre ihracat pazarlarındaki talep koşullarında ılımlı düzeyde olmakla birlikte geçen yılın eylül ayından beri en güçlü iyileşme gerçekleşti.



Şubatta ihracat iklimindeki iyileşmenin ana kaynağı, Türk imalat sektörü ihracat pazarının yaklaşık yüzde 6’sını oluşturan ABD ekonomisi oldu. Bu ülkede üretim güçlü bir şekilde arttı ve artış hızı, ocakta kaydedilen yaklaşık 6 yıllık rekoru dahi geride bıraktı.



Türk imalat sanayiinin en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da imalat sektöründeki güçlü büyümeye rağmen genel ekonomik aktivite, şubatta sınırlı bir artış kaydetti. Covid-19 salgınına karşı uygulanan kısıtlamaların hizmet sektörü faaliyetleri üzerinde devam eden etkileriyle büyüme son sekiz ayın en düşük oranında kaydedildi. Euro Bölgesi’nde yer alan ekonomilerin birçoğunda imalat sanayi performansı olumlu seyrederken burada özellikle Hollanda ve Avusturya’daki güçlü üretim artışları ön plana çıktı. Öte yandan Covid-19 salgınının yansıması olarak diğer önemli Avrupa pazarlarında talep zayıflıklarının devam ettiği görüldü. Birleşik Krallık’ta üretim hacmi bir önceki ay yaşanan belirgin düşüşün ardından şubatta yatay seyretti. İtalya’nın üretiminde ılımlı artış gözlenirken Fransa ve İspanya’da düşüş gerçekleşti.

Rusya’da üretim artışı devam, Çin’de büyüme hız kesti

Rusya’nın üretimi şubatta üst üste ikinci ay artış gösterdi. Diğer BRIC ülkelerinde ise birbirinden farklı eğilimler dikkat çekti. Hindistan’ın ekonomik aktivitesi güçlü ve ivme kazanan bir artış gösterdi. Çin’de büyüme hız keserken Brezilya’da ise üretim ılımlı bir düşüş kaydetti. Şubat ayında Orta Doğu’da da değişken bir tablo gözlendi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da üretim artış eğilimini korurken Mısır ve Lübnan’da ise daralma devam etti. Asya’nın bazı bölgelerinde güçlü büyüme gözlendi. Tayvan, Singapur ve Güney Kore küresel çapta en iyi performans gösteren ülkeler arasında yer aldı. Öte yandan, Myanmar’da siyasi istikrarsızlık nedeniyle imalat sanayi üretiminde sert düşüş yaşandı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “Covid-19’a yönelik aşı uygulamaları dünya genelinde bir normale dönüş sürecinin başlamasını sağlarken, ihracat talep koşullarının Şubat ayında gösterdiği iyileşmeyle birlikte Türk imalat sanayi ihracatçıları için daha olumlu bir dönemin açıldığını umut ediyoruz. Bununla birlikte, kısıtlamaların ve tedarik zincirlerindeki aksamaların yakın dönemde büyüme potansiyelini sınırlamaya devam edecek olması nedeniyle, süreç boyunca pek çok zorlukla karşılaşılması olası görünüyor.”