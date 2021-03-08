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İhracat İklimi endeksi yeniden eşik değerin üzerinde

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, şubatta eşik değer 50 puanın üzerine çıkarak 51,5 düzeyinde gerçekleşti. Endeks, ocak ayında 49,9 olarak açıklanmıştı.

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Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet  koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Şubat 2021 dönemi sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar  ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya  işaret ediyor. Ocak ayında 49,9 seviyesinde gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, şubatta yeniden eşik  değer 50,0’nin üzerine çıkarak 51,5 düzeyinde gerçekleşti. Son ankete  göre ihracat pazarlarındaki talep koşullarında ılımlı düzeyde olmakla  birlikte geçen yılın eylül ayından beri en güçlü iyileşme gerçekleşti.

Şubatta ihracat iklimindeki iyileşmenin ana kaynağı, Türk imalat  sektörü ihracat pazarının yaklaşık yüzde 6’sını oluşturan ABD  ekonomisi oldu. Bu ülkede üretim güçlü bir şekilde arttı ve artış  hızı, ocakta kaydedilen yaklaşık 6 yıllık rekoru dahi geride bıraktı.

Türk imalat sanayiinin en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da imalat  sektöründeki güçlü büyümeye rağmen genel ekonomik aktivite, şubatta  sınırlı bir artış kaydetti. Covid-19 salgınına karşı uygulanan  kısıtlamaların hizmet sektörü faaliyetleri üzerinde devam eden  etkileriyle büyüme son sekiz ayın en düşük oranında kaydedildi. Euro Bölgesi’nde yer alan ekonomilerin birçoğunda imalat sanayi performansı  olumlu seyrederken burada özellikle Hollanda ve Avusturya’daki güçlü  üretim artışları ön plana çıktı. Öte yandan Covid-19 salgınının  yansıması olarak diğer önemli Avrupa pazarlarında talep  zayıflıklarının devam ettiği görüldü. Birleşik Krallık’ta üretim hacmi  bir önceki ay yaşanan belirgin düşüşün ardından şubatta yatay  seyretti. İtalya’nın üretiminde ılımlı artış gözlenirken Fransa ve İspanya’da düşüş gerçekleşti.

Rusya’da üretim artışı devam, Çin’de büyüme hız kesti

Rusya’nın üretimi şubatta üst üste ikinci ay artış gösterdi. Diğer BRIC ülkelerinde ise birbirinden farklı eğilimler dikkat çekti. Hindistan’ın ekonomik aktivitesi güçlü ve ivme kazanan bir artış  gösterdi. Çin’de büyüme hız keserken Brezilya’da ise üretim ılımlı bir  düşüş kaydetti. Şubat ayında Orta Doğu’da da değişken bir tablo  gözlendi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da  üretim artış eğilimini korurken Mısır ve Lübnan’da ise daralma devam  etti. Asya’nın bazı bölgelerinde güçlü büyüme gözlendi. Tayvan, Singapur ve Güney Kore küresel çapta en iyi performans gösteren  ülkeler arasında yer aldı. Öte yandan, Myanmar’da siyasi  istikrarsızlık nedeniyle imalat sanayi üretiminde sert düşüş yaşandı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında  değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker,  şunları söyledi: “Covid-19’a yönelik aşı uygulamaları dünya genelinde  bir normale dönüş sürecinin başlamasını sağlarken, ihracat talep  koşullarının Şubat ayında gösterdiği iyileşmeyle birlikte Türk imalat  sanayi ihracatçıları için daha olumlu bir dönemin açıldığını umut  ediyoruz. Bununla birlikte, kısıtlamaların ve tedarik zincirlerindeki  aksamaların yakın dönemde büyüme potansiyelini sınırlamaya devam  edecek olması nedeniyle, süreç boyunca pek çok zorlukla karşılaşılması  olası görünüyor.” 