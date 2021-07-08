İhracat ikliminde 2006'dan bu yana en güçlü iyileşme

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, haziranda 58,5'e yükseldi. Mayısta 58,4 olan endeks, Türk imalat sektörü ihracatçılarının talep ikliminde belirgin iyileşmenin sürdüğünü ortaya koyarken, aynı zamanda Haziran 2006'dan beri en güçlü iyileşmeye işaret etti.

Haziranda Avrupa genelinde ekonomik aktivite güçlü artış sergiledi. Türk imalatçılarının en büyük ihracat pazarı Almanya'nın üretiminde 10 yılı aşkın dönemin en hızlı artışı gerçekleşti. İtalya'da son 41 ayın, Fransa'da son 11 ayın en yüksek büyüme temposuna ulaşıldı.

Birleşik Krallık'ta ekonomik faaliyetlerin genişleme hızı güçlü seyrini korurken, ABD'de büyüme hızı da anket geçmişinin en yüksek düzeyleri arasında yer aldı. COVID-19 vakalarındaki artış, Asya'nın bazı bölgelerinde ise talebi olumsuz etkiledi.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Haziranda COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesine bağlı olarak, Türk imalatçılarının Avrupa'daki ana ihracat pazarlarında ve ABD'de talep artmaya devam etti. Bu eğilimin önümüzdeki aylarda firmaların yeni iş hacmini desteklemesi bekleniyor. Öte yandan COVID-19 salgını, başta Asya olmak üzere dünyanın bazı bölgelerinde talep iklimini olumsuz etkilemeye devam etti. Bu durum, Türk ihracatçılarını doğrudan fazla etkilemese de salgının ekonomik toparlanmayı sekteye uğratma gücüne halen sahip olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.