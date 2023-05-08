İhracat ikliminde büyüme devam ediyor

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Nisan 2023 dönemi sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Üst üste üçüncü ay eşik değer 50,0’ın üzerinde

Mart’ta 52,6 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Nisan ayında 53,1 olarak gerçekleşti ve üst üste üçüncü ay eşik değer 50,0’ın üzerinde kalarak ihracat iklimindeki iyileşmenin sürdüğünü gösterdi. Yaşanan iyileşme aynı zamanda son bir yıla yakın dönemin en belirgin düzeyinde gerçekleşti.

Almanya, İngiltere ve ABD’de son bir yılın en iyi performansı

Yüzde 9’luk payıyla Türk imalat sektörünün en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da üretim artışı ivme kazanarak Nisan'da son bir yılın en yüksek hızına ulaştı ve bu yılın başındaki yavaşlamanın ardından iyileşmeye işaret etti.

Benzer şekilde, Birleşik Krallık’ta büyüme hızı son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşırken ABD’de ise ekonomik aktivite 11 ayın en güçlü artışını gerçekleştirdi.

Fransa, İtalya ve İspanya ikinci çeyreğin ilk ayında büyüme bölgesinde kalsa da Avrupa’nın imalat sektöründe talep zayıflığı olduğuna ilişkin sinyaller dikkat çekti. Hollanda, Avusturya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde üretim Nisan ayında düşüş kaydetti.

Çin’de toparlanma sürüyor, Rusya’da iyileşme var

Orta Doğu’nun bazı bölgeleri Nisan'da da güçlü büyüme eğilimini korudu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) petrol dışı ekonomik aktivitede belirgin bir genişleme kaydetti ve büyüme hızı son altı ayın en yüksek düzeyine çıktı. Suudi Arabistan’da üretim hafifçe hızlanırken Katar da güçlü büyümesini sürdürdü. Mısır ve Lübnan’da ekonomik aktivitenin düşmeye devam etmesi, görece olumsuz gelişmeler olarak kaydedildi.

Sahra Altı Afrika’nın bazı bölgelerinde talep yine zayıf seyretti. Güney Afrika ve Kenya’da üretim düşüş gösterirken Nijerya’da ise nakit krizinin hafiflemesi ekonomik aktivitede toparlanma sağladı.

Çin’de salgına yönelik kısıtlamaların bu yılbaşlarında gevşetilmesiyle birlikte başlayan büyüme Nisan'da da devam etti ve ülke ekonomisi toparlanma eğilimini sürdürdü. Üretim, hafifçe hız kesmekle birlikte güçlü bir artış sergiledi.