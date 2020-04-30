İhracat, istihdam ve esnaf destekleri öne çıkacak

30 Nisan 2020

Mehmet KAYA

ANKARA - İşçi ve işveren örgütlerinin katılımıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında yapılan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nde (FİKKO) tarafların taleplerinin alındığı ve atılması gereken yeni teşvik ve desteklerin tasarlanmasında kullanılacağı belirtildi. Gelecek dönemde ihracat, esnaf destekleri ve istihdamın artırılmasına yönelik konuların öne çıkacağı vurgulandı. Toplantıda yüksek ihracat kapasitesi bulunan tekstil ve hazır giyim sektöründeki sorunlar masaya yatırıldı.

DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, toplantıda Merkez Bankası (MB) ile Bankalar Birliği’nin finansal düzenlemeler ve etkilerine yönelik birer sunum yaptığını vurguladılar. MB sunumunda, yılın ikinci yarısında ekonomik toparlanmanın beklendiği, enflasyonda yıl sonunda mevcut tahminlerin daha altında bir seviyeye gelinebileceği iletildi. Bankalar Birliği sunumunda ise firmalara kullandırılan kredi ve desteklerin miktarı hakkında bilgi verildiği belirtildi. Toplantıda kamunun üretim ve ticarette işletmelerin faaliyete geçişi konusunda bilim kurulunun önerilerinin izlendiği, yeni taleplerin de zamanlamasının bilim kurulu ile görüşüleceği bilgisini verdiği öğrenildi. Hükümet tarafının salgının ekonomiye etkilerinin giderilmesine yönelik önlemlerinde dinamik olduğu ve ağırlıklı olarak ihracatın devamı, esnaf ve istihdama yönelik desteklerin bulunduğu belirtildi.

Toplantının ardından Twitter'dan açıklama yapan Bakan Albayrak, “COVID-19'e karşı devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımız kapsamında geldiğimiz noktayı değerlendirdik. Çalışanların, iş dünyamızın, sektörlerin beklentilerini konuştuk ve yeniden ‘adım adım işe dönüş’ için yapmamız gerekenleri ele aldık. Devlet olarak tüm gücümüzle esnafımızın, iş dünyamızın, vatandaşımızın yanında olacağız. Tüm paydaşları ile krizlerden hızlı çıkma, yeni süreçlere adapte olma refleksine ve tecrübesine sahip bir ekonomiye sahibiz” dedi.

“Aktif rol oynamaya devam edeceğiz”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, koronavirüs sürecinin, milli ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi tamamıyla bertaraf edilene değin bütün istişare mekanizmalarında aktif rol oynamaya devam edeceklerini bildirdi. FİKKO toplantısına ilişkin bir açıklama yapan Kaan, salgınının küresel ekonomi üzerindeki yıkıcı etkisinin, daha önce eşine rastlanmayan bir belirsizlik sürecine işaret ettiğini belirtti.