İhracat kotası 5 kat arttı: Yumurtada fiyat artacak korkusu başladı

Yumurta üreticilerinin korkulu rüyası, tüketimin azalıp fiyatların düştüğü "mayıs çukuru" bu yıl erken başladı. Üretici ihracat kotasının 5 kat artırılması ile rahat bir nefes alsa da tüketiciyi fiyatların artacağı endişesi sardı.

Türkiye'nin dünya yumurta ihracatında ikinciliğe kadar yükseldiğini ancak son dönemde çeşitli nedenlerle beşinciliğe gerilediğini söyleyen Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, üretimin hem ihracata hem iç piyasaya yetecek seviyede olduğunu söyledi.

"Mayıs çukuru" erken başladı

Yumurta üreticilerinin her yıl 'mayıs çukuru' olarak bilinen zarar dönemine girdiğini belirten Afyon, bu yıl sürecin daha erken başladığını söyledi. Tüketimin azalmasına rağmen üretimin artmasının piyasada 'fiyatlar düşecek' beklentisi oluşturduğunu, bu nedenle de aracıların ve satış noktalarının sıfır stokla ilerlediğini belirten Afyon, son tüketim tarihi yaklaşan ürünlerin düşük fiyatlarla piyasaya sunulduğunu söyledi.

İhracat kotası 5 bin tona çıktı

Üreticilerin ürünlerini zamanında değerlendirebilmesi için ya ihracata yöneldikletini ya da iç piyasaya satış yaptıklarını ifade eden Afyon, bir dönem fiyat istikrarı için yumurta ihracatının önce aylık 10 bin, sonra 5 bin ve 1000 tona kadar düşürüldüğünü hatırlattı.

Yumurta üretiminde verimliliğin yüzde 120'nin üzerinde olduğunu belirten Afyon, 'mayıs çukuru'na karşılık ihracatın yeniden 5 bin tona çıkarılmasının sektöre nefes aldırdığını söyledi.

Yumurta fiyatları artacak mı?

5 bin tonun Türkiye için büyük bir rakam olmadığını dile getiren Afyon, "5 bin ton 80 milyon adet yumurta demek. Bu 80 milyon adet yumurta Türkiye'nin bir günlük üretimi. Bu rakam ihracata gidince fiyatlara yansıyacak algısı oluşmasın çünkü birinci önceliğimiz iç piyasa ve fiyat istikrarı" dedi.

AB ülkelerine yumurta ihracatı

en büyük pazarları Körfez ülkelerine Hürmüz Boğazı'nın kapanması neeniyle ihracatın azaldığını belirten Afyon, son 3 aydır AB'den talepl geldiğini ifade ederek, "Şu anda 39 ülkeye fiili olarak yumurta ihracatı yaparken, aralıksız 19 ülkeye ihracat yapabiliyoruz. Kotalıya rağmen 19 ülkenin ihtiyacına cevap verebiliyorsak üretimde gerçekten dünyada önde gelen ülkelerdeniz. Ayrıca 53 gram altı 'small' olan ve iç piyasada pazarı olmayan yumurtaların ihracatının önü tamamen açıldı, bunun için de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.