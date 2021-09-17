İhracat kredilerinde yeni dönem: Limit arttı, kullanım şartı değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri kullanım ve geri ödeme koşullarında değişiklik yaptı.

Reeskont kredisi limiti 30 milyar dolara çıkarıldı. Kredilerin 240 gün olarak uygulanan azami vadesi 180 güne çekildi. Krediler, net ihracatçı firmalara kullandırılacak.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



Toplam reeskont kredisi limiti 30 milyar ABD dolarına yükseltilmiş, bu limitin 20 milyar ABD dolarlık bölümü Türk Eximbank, 10 milyar ABD dolarlık bölümü diğer bankalar aracılığı ile kullandırılacak kredilere tahsis edilmiştir. Söz konusu toplam limitin 5 milyar ABD doları karşılığının Türk lirası reeskont kredisi olarak da kullanılabilmesi imkanı getirilmiştir.

Krediler son üç yıldaki ya da son yıldaki ihracat tutarı ithalat tutarından en az %10 fazla olan net ihracatçı firmalara kullandırılacaktır.

Krediler yalnızca belirlenen Türk lirası cinsi harcama alanlarında kullanılabilecektir.

Kredilerin geri ödemeleri sadece ihracat bedelleriyle yapılacaktır.

Kredilerin 240 gün olarak uygulanan azami vadesi 180 gün olarak güncellenmiştir.

Yeni pazarlara yapılan ihracat, yüksek teknolojili ürün ihracatı ve döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredilerin azami vadesi 360 gün olarak uygulanmaya devam edecektir.

Aracı bankaların kredilere uygulayabileceği azami komisyon oranı 100 baz puan olarak belirlenmiştir.

Firmaların Merkez Bankasına ilave ihracat bedeli satış taahhüdünde bulunması halinde kullanılan krediye uygulanacak faiz oranından indirim yapılacaktır.