İhracat odaklı dönüşüm sürecek! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: OVP ihracata hız kazandıracak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki günlerde açıklanacak Orta Vadeli Program’ın (OVP) ihracata hız kazandıracak adımlar içereceğini söyledi.

Yılmaz, dış ticaret açığındaki daralmaya dikkat çekerek cari açığın yıl sonunda program hedeflerinin de altına ineceğini vurguladı.

“Dış ticaret açığı geriledi”

Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada dış ticaret dengelerindeki iyileşmeye dikkat çekti.

Yılmaz, “İhracatımız 2025 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalmasına karşılık ithalatımızdaki yüzde 3,9 oranındaki düşüş, dış ticaret dengemize olumlu yansımıştır. Dış ticaret açığı aynı dönemde yüzde 16,7 oranında azalmış ve yıllıklandırılmış değeri 87,5 milyar dolara gerilemiştir” ifadelerini kullandı.

“Cari açık hedefin altında”

Turizm gelirleriyle birlikte cari açığın da olumlu seyrettiğini vurgulayan Yılmaz, “Gerek dış ticaret gerekse turizmde sağlanan olumlu gelişmeler, yıl sonunda cari açığın milli gelire oranını programda öngördüğümüz yüzde 2’lik seviyenin altına getirecektir” dedi.

“İhracat odaklı dönüşüm sürecek”

Yılmaz, küresel rekabette Türkiye’nin rolüne işaret ederek, “Ülkemizin uluslararası yatırımlardan daha fazla pay almasını sağlayacak ve ihracat odaklı teknolojik dönüşüm ile ekonomimizin verimliliğini yükselteceğiz” diye konuştu.

“OVP ile yeni adımlar geliyor”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Orta Vadeli Program’ın (OVP) da son aşamaya geldiğini belirterek, “Hazırlıklarında son aşamaya geldiğimiz ve önümüzdeki günlerde açıklayacağımız OVP ile ihracatımıza hız kazandıracak adımlar atmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.