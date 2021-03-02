İhracat, şubatta 16 milyar dolar

Leyla İLHAN

Şubat ayı ihracat verilerini, sadece kadın gazetecilerin katıldığı toplantıyla duyuran Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatın Ocak ayından sonra Şubat ayında da tüm zamanların rekorunu kırdığını bildirdi.

Ocak’ta 15 milyar 48 milyon dolar ihracat yapıldığını hatırlatan Pekcan, “Şubat ayında da ihracatımız başarılı grafiği artırırak sürdürmüştür. Yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle 16 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek Şubat ayı ihracat rakamını yakaladık” diye konuşu.

Yılın ilk iki ayında dış ticaret açığının yüzde 15.3 azaldığı bilgisini veren Pekcan, “Şubat ayında, ithalatımız geçen senenin aynı ayına göre yüzde 9,8 artarak 19 milyar 372 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayı dış ticaret açığı 3 milyar 360 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir” diye konuştu.

İhracatın ithalatı karşılama oranının Şubat’ta yüzde 82.7 olduğunu dile getiren Pekcan, bu oranın iki aylık dönemde ise yüzde 79.5’ten yüzde 82.9’a çıktığını aktardı.

Pekcan, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının Şubat’ta yüzde 86.4, Ocak-Şubat döneminde ise yüzde 86.8 seviyesinde olduğu bilgisini verdi.