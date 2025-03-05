İhracat şubatta neden düştü? Bakan Şimşek 3 etkiye dikkat çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dış ticaret verilerini açıkladı.

Şubatta Türkiye'nin ihracatı 20,8 milyar dolar, ithalatı da 28,9 milyar dolar olurken, dış ticaret açığı 8,2 milyar doları bulmuştu.

Bakan Şimşek, ihracatın şubat ayında parite etkisi, gün eksiği ve olumsuz hava koşulları kaynaklı olarak yıllık yüzde 1,5 daraldığını belirterek ilk iki aydaki artışın yüzde 2,1 olduğunu ifade etti.

Şimşek, şubatta ithalatın yıllık yüzde 3,8 artarken altın ve enerji hariç ithalatın yüzde 3,1 azaldığını ifade ederek "Böylece altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi iyileşti" yorumunu yaptı.

'Desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz'

Bakan Şimşek şunları kaydetit: "Küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB’nin zayıf büyüme görünümü, doğalgaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz. Mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz."