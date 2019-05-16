İhracat taşıması Asya açılımıyla artış eğiliminde
Avrupa’daki daralma nedeniyle rota Asya pazarlarına çevrildi, ihracat taşımaları mart ayında ilk kez artışa geçti. Türk TIR'larının ihracat taşıma sayıları, martta %4 artışla 106 bin 169 adet oldu... Aysel Yücel'in haberi...
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