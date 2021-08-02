İhracat temmuzda 16,4 milyar dolar

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

İhracat, temmuzda geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 10,2 artışla, 16 milyar 413 milyon dolar oldu. Yılın ilk 7 ayında ihracat, yüzde 35 artışla 121 milyar 358 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanı Muş, "Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz" dedi.

Öte yandan ithalat temmuzda yüzde 17 artarak 20,7 milyar dolar oldu.