İhracat, yıllık bazda %40,9 geriledi

02 Haziran 2020

Genel Ticaret Sistemine göre ihracat Mayıs ayında, bir önceki aya göre yüzde 10,84 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40,88 oranında gerileyerek 9 milyar 964 milyon dolar oldu.

Mayıs ayında ithalat ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,69 azalarak 13 milyar 406 milyon dolara geriledi. Böylece mayıs ayında dış ticaret açığı 3 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,98 azalarak 23 milyar 370 milyon dolar oldu.

Ayrıca, Nisan ayında yüzde 66,3 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı mayıs ayında yüzde 74,3 seviyesine yükseldi. Bu rakam Ocak-Mayıs döneminde yüzde 74,6 olarak gerçekleşti



Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik yansımalarının Mayıs ayında da sürmesi, ihracatımızı negatif yönde etkilemeye devam etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bakan Pekcan: En kötü geride kaldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mayıs ihracatının, COVID-19 etkisiyle dış talep azalması ve resmi tatiller nedeniyle yıllık bazda düşmesine rağmen nisana göre yüzde 10,84 arttığını bildirdi.



"Mayıs ayı dış ticaret verileriyle birlikte ihracatımızda da en kötü geride kaldı, toparlanmaya başlıyoruz." ifadelerini kullanan Bakan Pekcan, "Mayısta ara malı ve yatırım malı ithalatı, toplam ithalatın yüzde 91,2'sini oluşturdu. Bu, üretim ve ihracat artışı için önemli bir gösterge." açıklamasında bulundu.

Pekcan, şunları söyledi:



"Mayısta Nisan ayına göre, AB’ye ihracatımız yüzde 17,3 yükselirken, Fransa’ya yüzde 71,5, Belçika’ya yüzde 57,9, İngiltere’ye yüzde 54,7, ABD’ye yüzde 45,6 artış gösterdi.Lokomotif sektörlerimizin ihracatında da hareketlenme başladı. Mayısta ihracat, Nisan ayına göre otomotiv sektöründe yüzde 95,5 hazır giyimde yüzde 45,4 tekstilde yüzde 35,5 savunmada yüzde 33,9 arttı.



Mayıs ayında ara malı ve yatırım malı ithalatı, toplam ithalatımızın yüzde 91,2’sini oluşturdu. Bu durum önümüzdeki dönemde üretim ve ihracat artışı için önemli bir öncü göstergedir.

Ülkemizde ve geleneksel ihracat pazarlarımızdaki kademeli normalleşmeyle birlikte sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi dijital atılımlarımız ve desteklerimizin de etkisiyle ihracatımızın

Haziran ayından itibaren toparlanmaya devam etmesini bekliyoruz."

En fazla ihracat Almanya'ya



Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve Irak olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Çin, Almanya ve Rusya aldı. Mayıs ayında ihracatçılar 206 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başardı.



Pandemi sürecinin etkisiyle geleneksel ihraç pazarlarında Nisan ayında önemli ihracat düşüşleri yaşanmıştı. Buna göre Nisan ayında bir önceki aya göre ihracatta Fransa’ya yüzde 50,2, Belçika’ya yüzde 38,1, İngiltere’ye yüzde 55, ABD’ye yüzde 29,3, Kanada’ya yüzde 37,2, ABD’ye yüzde 29,3, Rusya Federasyonu’na yüzde 35,8 oranlarında azalma görülmüştü. Mayıs ayında ise Nisan ayına göre ihracat, Fransa’ya yüzde 71,5, Belçika’ya yüzde 57,9, İngiltere’ye yüzde 54,7, ABD’ye yüzde 45,6, Kanada’ya yüzde 55,3, Rusya Federasyonu’na yüzde 15 oranlarında artış kaydetti.

Dış ticarette en çok kullanılan taşıma şekli deniz yolu oldu



2020 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat “Deniz Yolu” (5 milyar 795 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” (3 milyar 40 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (1 milyar 2 milyon dolar) izledi.



İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat “Deniz Yolu” (8 milyar 231 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Hava Yolu” ulaşımı (2 milyar 397 milyon dolar) ve “Kara Yolu” (2 milyar 218 milyon dolar) takip etti.

En büyük 3 il, toplam ihracatın yüzde 24,1’ini gerçekleştirdi



GTS’ye göre en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke Mayıs ayı itibarıyla toplam ihracatın yüzde 24,1’ini oluştururken, en fazla ithalat yapılan ilk üç ülkenin toplam ithalattan aldığı pay ise yüzde 31,8 oldu.



Diğer taraftan, COVID-19 salgını nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre değer bazında Mayıs ayı ihracatında en fazla düşüş gösteren ilk 5 ülke Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve BAE oldu.