Amerikalı kadın giyim firması alım için yüzünü Türkiye’ye çevirdi

Anlaşma sağladıkları üreticilerle uzun soluklu bir anlaşma yapmak istediklerini belirten firma yetkilileri Forie platformunda açtıkları ilanda etek, pantolon, elbise ve gömlek kategorilerinde ürün ithal etmek istediklerini söyledi.

Bu ihracat için alım ilanın detayına ulaşın.

Türkiye Giyim Ürünleri İhracatında 6. Sırada

Dünya Ticaret Örgütü’nden elde edilen verilere göre 2022 yılı içerisinde küresel ölçekte toplam 557,1 milyar dolarlık giyim ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye yıl içerisinde yaptığı 19,4 milyar dolarlık ihracatla globalde 6. sıraya yerleşti.

Türkiye’nin yaptığı giyim ürünleri ihracatı listesinin ilk sırasında 3,4 milyar dolarla Almanya yer alıyor. Amerika ise 821 milyon dolarlık payıyla listede büyük bir paya sahip.

Amerika 105 Milyar Dolar Giyim Ürünü İthal Etti

2022 yılında giyim sektöründe 105 milyar dolarlık ithalat yapan Amerika’nın bu sektörde en çok tercih ettiği ülke Çin. Türkiye ise Amerika’nın giyim ürünleri ithalat listesinde 11. sırada bulunuyor.

Dünya Gazetesi okurlarına özel 120$ değerinde ihracat fırsatlarına erişim kredisi hediye! Hemen formu doldur.

https://www.forie.com/en/apps/