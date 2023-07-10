Polonya’ya ihracat yapmanın artık kolay yolu var!

2022 yılı içerisinde toplam 358,5 milyar dolar ithalat gerçekleştiren Polonya güçlü bir ticaret hacmine sahip. Çeşitli sektörlerden ülkeye ihracat yapmak isteyenler için süreç büyük ölçüde kolaylaştı. Forie/Databank kullanarak kısa süre içerisinde Polonya’da bulunan ithalatçı listelerine ulaşmak mümkün.

Polonya firma listelerine erişmek için tıklayınız.

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Polonya ithalat listesinde Türkiye 15. sırada

Polonya, Dünya Ticaret Örgütü'nden elde edilen verilere göre 2022 yılı içerisinde toplam 358,5 milyar dolar ithalat gerçekleştirmiştir. İthalat listesinde zirveyi 41,7 milyar dolarlık payla makine sanayi alırken mineral yakıtlar ve yağlar listenin ikinci sırasında yer alıyor. Ülkenin geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği ithalat verileri şu şekilde:

Makine Sanayi: 41,7 milyar dolar

Mineral yakıtlar ve mineral yağlar: 37,6 milyar dolar

Elektrikli makine ve aksamları: 36,5 milyar dolar

Oto Sanayi: 26,9 milyar dolar

Plastik Sanayi: 20,8 milyar dolar

Demir Çelik Sanayi: 16 milyar dolar

İlaç Sanayi: 8,4 milyar dolar

Giyim Ürünleri: 7 milyar dolar

Polonya ithalat yapılan ülkeler listesinde zirveyi 75 milyar dolarla Almanya alıyor. Türkiye ise 6,1 milyar dolarla listenin 15. sırasında bulunuyor.