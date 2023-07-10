Suudi Arabistan’dan şeker ve çikolata talebi

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Türkiye 795 milyon dolar ihracat yaptı

Dünya Ticaret Örgütü’nden elde edilen verilere göre global ölçekte 2022 yılı içerisinde toplam 13,9 milyar dolar şekerleme ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye ise 795 milyon dolarlık ihracatla sektörün öne çıkan ülkelerinden. Küresel ölçekte yapılan 32,7 milyar dolarlık ihracatın 841 milyon dolarlık kısmı ise Türkiye’ye ait.

Suudi Arabistan Türkiye şekerleme ihracatı listesinde

Türkiye, şekerleme ihracat listesinin zirvesinde 147 milyon dolarla Irak bulunuyor. Suudi Arabistan ise listede 12,5 milyon dolarlık payıyla yer alıyor. Çikolata sektöründe ise listenin zirvesinde 173 milyon dolarla ABD mevcut. Suudi Arabistan listede 3,7 milyon dolarlık payıyla dikkat çekiyor.

Suudi Arabistan 2022 yılında çikolata ve şekerleme sektöründe toplam 622 milyon dolarlık ithalat yapmıştır.

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