İhracata dört koldan destek

İmam GÜNEŞ / İSTANBUL

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği "2020 İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde ihracatın en başarılı firmaları ve sektör liderleri ödüllerini aldılar. Törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İlk 1000 İhracatçı firma temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin temsilcileri katıldı.

Ekonominin büyümesinde ihracatın kilit rol oynadığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracatçılara dört müjde birden verdi. Finansmana erişim noktasında ihracat geliştirme fonu kurulacak. Eximbank'ın sermayesi artırılarak, yeni yapılandıracak. İstanbul'a yeni bir fuar merkezi kurulacak. Son olarak, ihracat kilometresini geliştirecek "Uzak Ülkeler Stratejisi" oluşturulacak.

İhracat mesafesini 8 bin km'ye çıkaracak proje

TİM üyelerine "İhracatın serdengeçtileri" diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatçı sayısını önce 150 bine, ardından 300 bine çıkarmak istediklerine dikkat çekti. Eylül ayında 20 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı ümit ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Geçmişte yüzde 55 seviyelerinde olan ihracatın ithalatı karşılama oranı bugün yüzde 85'lere geldi. Eskiden ihracatın üçte ikisini 2 bin kilometre menzilindeki ülkeler oluşturuyordu. Bugün 8 bin kilometreyi hedef alan bir anlayışla ‘Uzak Ülkeler Stratejisi’ni geliştiriyoruz. Amacımız uzak coğrafyalardaki ülkelerin ithalatında ülkemizin payını 4 kat artırmak" dedi.

İhracatı geliştirme fonu kurulacak

"Yol, mücadele, dava ve kader arkadaşlarım olarak gördüğüm ihracatçıların daima yanında oldum ve olmayı sürdüreceğim" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Ekonominin büyümesinde yeni dönemde ihracatçılar lokomotif olacak. Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız. Kuracağımız İhracatı geliştirme fonu ile açık finansman kaynağı oluşturulacak. İhracatçıların teminat sorunu ortadan kalkacak. İhracatı geliştirme fonuyla sağladığımız diğer desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz. Eximbank'ın sermayesini artırarak yeniden yapılandırılması üzerine çalışıyoruz. Daha işlevsel, daha güçlü bir hale getireceğiz."

Yeşil Mutabakat için gerekli adımlar atılacak

İhracatın Türkiye ekonomisinin lokomotifi haline geldiğini, Türkiye markasını dünyanın dört bir yanına ulaştırdıklarını söyleyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İhracatın finansmanı konusuna gelecek dönemde daha çok eğileceklerini belirtti. Hedeflerinin cari açık konusunu milletin ve ekonominin gündeminden tamamen çıkarmak olduğuna vurgu yapan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: " Amacımız, devletimiz ile bu cari açık sorunu arasında yıkılmaz bir duvar örmektir. Bu yıkılmaz duvarın en sağlam taşları da mal ve hizmet ihracatı olacak. Türkiye'nin ihracatta menzilini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim ülkemizin ihracatçıları daha çok yakın coğrafyalarla ticareti geliştirmiş durumda. Biz diyoruz ki; 'Uzak ülkelere de Türk ürünlerini ulaştıralım. İhracatçılar bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde dalgalandırsın. Gelecek dönemde AB'ye ihracatı daha yukarılara taşıyacağız. Yeşil Mutabakat konusunun ihracatçılarımızın önünde bir engel olmaması için gereken tüm adımları attıklarını ve atmaya devam edeceğiz."

Türkiye Lojistik Portalı hayata geçiyor

2019’da 180 milyar dolarlık ihracatı, 2021’de 211 milyar dolara, 2026’da ise 300 milyar dolara emin adımlarla taşıyacaklarını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bu potansiyel, bu inanç, bu gayret bizde mevcut. Veriler, gerçekler, olgular buna işaret ediyor. Dünya artık tek kutuplu yerine Türkiye'nin de içinde bulunduğu çok kutuplu bir üretim ve tedarik zincirini benimsedi. Bugün ortaya çıkan bu yeni anlayışın avantajlarını görüyor ve yaşıyoruz. Tabii ki bizi bekleyen fırsatların yanında risklerin de farkındayız. TİM olarak, bu riskleri fırsata çevirmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Öncelikle küresel ölçekte yaşanan konteyner krizine çözüm bulmak üzere ihracatçılarımız ile lojistik sektörü arasında dijital bir köprü vazifesi görecek olan Türkiye Lojistik Portalı’nı hayata geçiriyoruz. Portalımızı önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşıp ihracatçılarımızın kullanımına sunacağız" dedi.

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında hizmet sektörlerinin geldiğini belirten Gülle, şöyle devam etti: "Ülkemiz, hızlı ve başarılı aşılama kampanyası neticesinde, yılın ilk 7 ayında hizmet ihracatını yüzde 46 artırarak 24,8 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz, hizmet ihracatımızda 100 milyar doları aşmak. Ülkemiz ve ihracatçımıza değer katacak bir hayalimiz var; İstanbul’da ihracatçılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, ihracatçılarımızın ürünlerini gururla sergileyebileceği, uluslararası bir fuar merkezi. Bu hayalimiz için, ihracat ailesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız."

Ödüllere "Koç" damgası

En çok ihracat gerçekleştiren 10 firma listesine Koç Holding şirketleri damga vurdu. Holding; Ford, Arçelik, Tofaş ve Türkiye Petrol Rafineleri şirketleri ile dört ödül birden aldı. İlk 10'da yer alan şirketlerinin 5'inin otomotiv sektöründen olması dikkat çekti. İlk 10 sırada yer alan firmalar ve ihracat rakamları şöyle oldu: