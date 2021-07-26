İhracata 'gençlik aşısı' vurulacak

İmam GÜNEŞ

İhracatta sürdürülebilirliği sağlamaya çalışan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bu kapsamda yeni oluşumlar kuruyor. Markalı ihracatı ve ihracattaki katma değeri artırmak amacıyla haziran ayında Marka Konseyi’ni hayata geçiren TİM, şimdi de genç ihracatçıları bir araya getirecek. TİM’e bağlı genel sekreterlikler tarafından önerilen yaklaşık 100 kişi, 6 Temmuz'da TİM Başkanı İsmail Gülle ile video konferansta bir araya gelerek ilk toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye’nin birçok noktasında yer alan genç ihracatçılar, kurulması planlanan “Genç TİM”in faaliyet alanları hakkında fikir alışverişinde bulundular. Genç TİM’in faaliyet alanları ve yönetim kurulunun belirlenmesi için birkaç toplantı daha yapılacak. İlk etapta 19-40 yaş arası isimlerin yer aldığı toplantıda süreç içerisinde değişimlerin olabileceği tahmin ediliyor.

Yönetim kurulu için yakınını önerenler var

İlk yapılan toplantıda; eski Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, Çevkur Genel Müdürü Mustafa Selçuk Çevik, Orka Holding Global Pazarlama Direktörü Kübra Orakçıoğlu Kazan, Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu Üyesi Barış Eraslan, Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, Group Sagun Yönetim Kurulu Üyesi Nazlıcan Sagun gibi isimler yer aldı.

Edindiğimiz bilgilere göre, yapılan çalışma ihracatçılar nezdinde heyecan yaratırken, birçok önemli ihracatçının kendi yakınlarını bu oluşuma önerdiği konuşuluyor. Önerilen isimlerin sayıca fazla olması, TİM’i yönetim kurulu listesi için şimdiden zor durumda bıraktığı dile getiriliyor.

İhracat, gençler için popüler faaliyet olacak

Genç TİM’in nihai amacı; gençlere ihracatı sevdirmek ve mevcut ihracat rakamlarını geliştirecekleri seçenekler sunmak olacak. Toplantıda yer alan genç isimlerin temsil ettiği şirketlerin birçoğu nesillerdir ihracatla uğraşıyor. Geleceğin ihracatını garanti altına almak isteyen TİM, Genç TİM’i bir tecrübe aktarım merkezi olarak da değerlendirmek istiyor. Şirketlerin ihracat kültürünü edinmiş ve tecrübe kazanmış isimler, karşılaştıkları zorlukları henüz yolun başındaki gençlere aktararak ışık tutacaklar. “İhracatla Yükselen Türkiye” hedefiyle çalışmalarını yürüten TİM, bu hedefi gençlerle sürdürülebilir kılmak istiyor.

Bunun için ihracatın gençler arasında popüler bir faaliyet haline gelmesi gerektiğini düşünen TİM, yalnızca üreten ve tüketen değil, ürettiğini markalaştırarak, ürünlerine ve hizmetlerine katma değer katan ve dünyaya ihraç eden bir gençlik oluşturmak için katkı sağlayacak.

Genç TİM ile neler yapılacak?

▶İhracatın sürdürülebilirliğinin sağlanması

▶Geleceğin ihracat ehli genç neslinin yetiştirilmesi

▶Genç ihracatçı sayısının artırılması

▶İş dünyasında genç girişimciliğinin geliştirilmesi

▶Gençlere yönelik ulusal ve uluslararası muadil kuruluşlarla iş birlikleri kurmaya yönelik çalışmalar yapılması