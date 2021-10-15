İhracata yeni destek mekanizması

ANKARA(DÜNYA) - İhracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmaların teminat ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin öz kaynaklarıyla ihtisaslaşmış bir kefalet kurumu olarak İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin kurulması ve gerekli sermaye katkısının sağlanmasına ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifi bugün Meclis Başkanlığı’na sunuluyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun teklifi ile ihracatçıların en önemli sorunlarından olan finansmana erişiminde teminat sorununu çözmeyi hedeflediklerini belirtti. Turan, yasa teklifi ile yapılacak düzenlemelerle ihracatçının krediye erişiminin maliyetini düşürerek, ihracatın tabana yayılması ile ihracatın büyümeye katkısını sürdürülebilir kılmayı hedeflediklerini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, kanun teklifinin 19 maddeden oluştuğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

“İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerle iştigal eden firmaların teminat ihtiyaçlarını karşılayan ihtisaslaşmış bir kefalet kurumu olan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne İhracatçı Birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanması için önemli adımlar atıyoruz. İhracatçılarımıza yük olmadan bu adımları atıyoruz. Yine ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesi, doğrudan yabancı yatırımlar ile teknoloji girişinin hızlandırılması ve işletmelerin ihracata yönlendirilmesi için önemli işlevi olan Serbest Bölgelerin kurulmasını teşvik ediyoruz. Ayrıca, teklifte esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının seçim dönemlerinde adayların eşit şartlara sahip olmasını sağlamak gibi farklı düzenlemeler de mevcut. Milletvekillerimizin, Bakanlığımızın büyük emekleri oldu. Yasalaşma sürecinde tüm partilerimizin katkılarını bekliyoruz. Şimdiden ihracatçılarımıza, üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.”

Hangi düzenlemeler yapılıyor?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin ihracatçıların en büyük sorunu olan kredide kefalet sorunu ortadan kaldıracağını belirterek,”İhracatçılarımız kredi almak için fabrikasını, arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak, bu sayede ihracatçılarımızın krediye erişim maliyeti düşecek. ihracatımız tabana yayılacak, ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisi artacak ve ihracatın büyümeye katkısı sürdürülebilir kılınacak” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerle iştigal eden firmaların teminat ihtiyaçlarını karşılayan ihtisaslaşmış bir kefalet kurumu olan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine İhracatçı Birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanması için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılmasını öngörüyoruz.

İhracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesi, doğrudan yabancı yatırımlar ile teknoloji girişinin hızlandırılması ve işletmelerin ihracata yönlendirilmesi için önemli işlevi olan Serbest Bölgelerin kurulmasını teşvik ediyoruz.

Bununla birlikte; şirket ortakları ile şirket alacaklılarının menfaatleri göz önünde bulundurularak şirketlerin tasfiye süreçlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılmasını hedefliyoruz. Yedieminlerdeki araçların ekonomik değerlerini yitirmelerini önlemek amacıyla tasfiye işlemlerinin daha etkin ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için düzenleme yapıyoruz. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının seçim dönemlerinde adayların eşit şartlara sahip olmasını sağlıyoruz.