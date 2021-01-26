İhracatçı konteyneri rezervasyonla alacak

Deniz KILINÇ

Lojistik şirketleri, konteyner krizini aşmak için yeni yöntemler geliştiriyor. Çinli teknoloji devi Alibaba’nın lojistik kolu Cainiao, küresel konteyner kıtlığı nedeniyle konteyner rezervasyon sistemi uygulamaya başladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu hizmetin 50 ülkede yaklaşık 200 limana yayılacağı ve limandan limana navlun bedellerinin piyasa fiyatlarının yüzde 30-40 daha ucuz olacağı belirtildi.

Hizmetin ilk etapta uygulanacağı Çin liman kentleri arasında Pekin, Şanghay, Guangzhou, Shenzhen, Tientsin ve Hangzhou yer alıyor. Konteyner krizine ve artan navluna karşı çözümler üretmeye kararlı olduklarını belirten Cainiao Küresel Tedarik Zinciri Başkanı James Zhao, “Havayolları ve kargo şirketleriyle sıkı işbirliği içinde çalışarak tüm sınır ötesi hat taşıma ağını korumayı, deniz ve hava taşımacılığına istikrar aşılamayı amaçlıyoruz” dedi.

Çin’den dünyaya akan ticarette yaşanan konteyner sıkıntısı, şirketlerin yeni çözüm yolları üretmesine sebep oldu. Yaşanan konteyner arzı sıkıntısı navlun bedellerinde sıçramalara yol açarken, Çinli teknoloji devi Alibaba’nın lojistik kolu Cainiao küresel konteyner kıtlığı sebebiyle geçen hafta konteyner rezervasyon sistemi uygulamaya başladığını duyurdu.

50 ülkede 200 limana genişletmeyi planlıyor

Şirketten yapılan açıklamada söz konusu hizmetin 50 ülkede yaklaşık 200 limana yayılacağı ve limandan limana navlun bedellerinin yüzde 30 ila 40 arasında olacağı belirtildi. Hizmetin uygulanacağı Çin liman kentleri arasında Pekin, Şanghay, Guangzhou, Shenzhen, Tientsin ve Hangzhou yer alıyor. Cainiao Küresel Tedarik Zinciri Başkanı James Zhao, “Havayolları ve kargo şirketleriyle sıkı işbirliği içinde çalışarak tüm sınır ötesi hat taşıma ağını korumayı ve deniz ve hava taşımacılığına istikrar aşılamayı amaçlıyoruz” dedi.

İki günde onay, gecikmeye telafi ödemesi

Cainiao’nun hizmeti kapsamında, konteyner rezervasyonları sipariş verildikten sonra bir haftadan bir aya kadar olan sektör ortalamasına karşılık, iki iş günü içinde onaylanıyor ve rezervasyon onayı geciktiği takdirde sipariş başına 15 dolara kadar müşteriye telafi ödemesi yapılıyor. Bir müşterinin kargosu Cainiao veya ortağından kaynaklı bir sorun sebebiyle rezervasyon yapıldıktan sonra kalkış saatini kaçırırsa, müşteri deniz yolu taşımacılığı ücretinin yüzde 20’si tutarında telafi ödemesi alma hakkına sahip oluyor.