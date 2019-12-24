İhracatçı pasaport düzenlemesinden memnun

24 Aralık 2019

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ihracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılmasına ilişkin kararla ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.

Pelister, değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"İhracatçılarımızın yurt dışına çıkışlarda yaşadığı sorunlardan biri olan yeşil pasaport alma limitlerinin düşürülmesi ve kullanım süresi konusundaki beklediğimiz kararların yıl bitmeden yürürlüğe girmiş olması, ihracatçılarımız için adeta yeni yıl müjdesi oldu. İKMİB Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden beri, seçim vaatlerimizden biri olan yeşil pasaport alma limitlerinin düşürülmesi ve kullanım süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılması konusunda özel bir çaba içerisindeydik. Hükümetimiz nezdinde girişimlerde bulunduk, yönetimimizle beraber çalışma içinde olduk ve ihracatçılarımıza verdiğimiz sözleri takip ettik. 11 Kasım’da Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile ihracatçılarımızın yeşil pasaport alabilmesi için gerekli olan limit 500 bin dolara indirilmişti.

Bugün de TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanunlar arasında ihracatçılarımıza verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılması kararı da yer aldı. Böylece ihracatçımızın önündeki engellerden biri daha kalkmış oldu. İKMİB olarak, bu önemli değişiklikten dolayı ihracatçılarımız adına son derece memnunuz.

Bu kararın, yıl bitmeden yürürlüğe girmesi hususundaki kıymetli desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a, TİM Başkanımız Sayın İsmail Gülle’ye ve tüm yetkililere ihracatçılarımıza verdikleri yeni yıl müjdesi için teşekkür ederiz. İKMİB olarak sektörümüzün gelişmesi için çalışmaya ve firmalarımıza destek olmaya devam edeceğiz."