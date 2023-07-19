İhracatçı Rusya'da büyümek istiyor

Ticaret Bakanlığının onayıyla yürütülen proje kapsamında ziyarete, projede yer alan firmalardan 30 temsilcinin katılacağı belirtildi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Rusya'da, yapı ve inşaat sektörünün ulusal ekonomik büyüme sürecinde kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Özellikle St. Petersburg gibi büyük metropollerde yoğun inşaat faaliyetlerinin gözlemlendiğine dikkati çeken Gürdoğan, ayrıca Rusya Federasyonu'nun inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe önemli ithalatçı ülkeler arasında yer aldığını ve özellikle St. Petersburg bölgesinde Avrupa ülkelerinden ithalatın durması nedeniyle Türk inşaat ve yapı ürünlerine talebin arttığını vurguladı.

Bölge firmaları ile bu potansiyeli değerlendirmek istediklerini belirten Gürdoğan, "13 milyar dolar düzeyinde inşaat ve yapı malzemeleri ithalat hacmi olan Rusya Federasyonu pazarından, fırsatları iyi değerlendirerek önemli miktarda pay alma amacındayız" dedi.