İhracatçı tahsilatta çifte mağdur oldu
Dövizin yurtdışına yönelmesini önlemek için atılan adımlar KOBİ’leri zorluyor. 180 günde tahsilat yapamayan işletmeler yüzde 5 ceza ödeme riskiyle karşılaştı... Aysel Yücel'in haberi...
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