İhracatçı, tasarım liginde dünyada ilk 5’e odaklandı

İmam GÜNEŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği Design Week Türkiye, 1 yıllık pandemi arasının ardından yeniden başlıyor. Bu yıl 5’incisi düzenlenecek etkinlik ile ihracatta katma değerin ve markalı ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Uluslararası tasarım sıralamasını belirleyen World Design Rankings’in tasarım skorlarına göre Türkiye sıralamada 7’nci basamakta yer alıyor. Güney Kore, Almanya, Hollanda, Kanada gibi ülkeleri arkasında bırakan Türkiye’nin hedefi ise ilk 5.

TİM Başkanı İsmail Gülle’ye göre, tasarım ürünlerinin ihracatı artırılarak yaratıcı endüstrilerin ihracatı geliştirilebilir. Dünyanın artık fiyat odaklı yaklaşımdan vazgeçerek tasarım, sürdürülebilirlik ve katma değer başlıklarına odaklandığını kaydeden Gülle, “Bu başlıklar rekabet gücümüzü belirleyecek unsurlar olacak. Bu durum, sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı, çevreye duyarlı ve marka değeri yüksek yepyeni bir ihracat stratejisine geçmemiz gerektiğini gösteriyor. TİM olarak dört bir koldan, küresel ticarette değişen tüm koşullara ihracatçılarımızı hazırlamayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

İstanbul’u tasarımın merkezi yapacak proje

Design Week Türkiye 2021’in lansmanı dün yapıldı. Lansmana; TİM Başkanı İsmail Gülle, World Design Organization (WDO) Başkanı Srini Srinivasan, WDO Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Garvey, Mimar ve Tasarımcı Alessandro Colombo, dünyaca ünlü Türk tasarımcılar Hakan Akkaya, Aslı Filinta gibi isimlerin yanı sıra iş dünyasının önemli isimleri de katıldı.

Bu yıl Design Week Türkiye’nin çok fazla ilgi gördüğünden bahseden TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların nicelik yerine, niteliğe odaklanmasını tavsiye etti. Önümüzdeki yıllara tasarımda dünyanın ilk 5 ülkesinden biri olmak istediklerini vurgulayan Gülle, bunun için yapılacak Desing İstanbul projesinden şöyle bahsetti: “Hedefimize ulaşmak adına, Design Week Türkiye oldukça önemli bir sorumluluk üstleniyor. Bununla beraber, Meclisimizin Design İstanbul projesi için çalışmaları da süratle devam ediyor. Design İstanbul projesi kapsamında; dizayn yarışmalarından dizayn sokaklarının kurulmasına, Design İstanbul müzesinden yenilikçi çalışma alanlarının oluşturulmasına kadar geniş bir perspektifte çalışmalarımızı ele aldık. Projeyle; İstanbul'u dünyada önemli bir tasarım destinasyonu haline getirmenin yanı sıra tasarım ürünlerinin ihracatını artırarak yaratıcı endüstrilerin ihracatını geliştirmeyi amaçlıyoruz.”

2026 hedefi 1 yıl öne çekildi

Son dönemde yükselen ihracat rakamlarıyla birlikte ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefine çok yaklaştıklarını ifade eden Gülle, “Bunun için sürdürülebilir ihracatı ve katma değeri nasıl yaratacağımızı doğru şekilde tespit etmemiz gerekiyor. Günümüzde, sürdürülebilir ihracat artışının yolu katma değerli üretimden geçiyor. Katma değerli üretimin yolu ise Ar-Ge, inovasyon, marka ve tasarımdan. Bugün, bu dört önemli unsurdan tasarımı ele alıyoruz. TİM olarak inanıyoruz ki; Türkiye ihracatla, ihracat tasarımla yükselecek. 2026’da 300 milyar dolar olan hedefimizi koymuştuk. Ama görünen o ki bu hedefi 2025 yılına çekeceğiz” diye konuştu.

Kilogram başına ihracat hedefi 2 dolar Kilogram başına ihracat hedefi 2 dolar

İhracatta katma değeri tasarımla artırmak istediklerini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, “Savunma sanayi, mücevher sektörleri katma değeri daha yüksek sektörler. Bu yıl hazır giyim, mobilya, demir ve demir dışı sektörlerinde katma değerimizi artırdık. Yılda 170 milyon ton ihracat yapıyoruz. Bunun içine ne kadar katkı koyarsak o kadar başarılı oluruz. Amacımız kilogram ihraç değerimizi 2 dolara çıkarmak. Tasarım bu noktada önemli” dedi.