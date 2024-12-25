İhracatçı yeni asgari ücreti 'dengeli' buldu!

Aralık ayının tümününde gündemin ilk sırasında bulunan 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira belirlenmesinin ardından işçi kesiminden tepki gelirken, işveren ücreti 'dengeli' buldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, yeni asgari ücreti değerlendirdiği mesajında 'çalışanların her zaman çok daha fazlasını hak ettiğini' ifade etti.

"Ancak ekonomik dengeleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor" diyen Gültepe, yeni asgari ücret belirlenirken dengelerin ve özellikle enflasyonla mücadeledeki kararlılığın dikkate alındığını gördüklerini kaydetti.

Yeniden Değerleme Oranı talebi!

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 2025 yılı için Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 43,93 olarak belirlendiğini belirterek bunun da yüzde 30'a çekilmesini talep etti.

Asmalı, "Bu düzenlemenin hem iş dünyamız, hem de vatandaşlarımız için önemli bir destek sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'Dengeli ve makul'

Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Kap, asgari ücretin siyasi bir argüman olarak kullanılmasını, çalışan ve işveren arasında rekabet havası oluşturulmasını doğru bulmadığını kaydetti.

Kap, şöyle devam etti: "Kontrolsüz ve aşırı asgari ücret artışlarının, çarpan etkisiyle maliyetleri artırarak raf fiyatlarının yükselmesine, nihai olarak da enflasyon artışına neden olduğunu ve alım gücünü zayıflattığını biliyoruz. Burada esas olan, asgari ücretin dramatik olarak enflasyona sebep olacak şekilde artırılması değil, alım gücünün ve niteliğinin artırılması; bunun sürdürülebilir hale getirilmesidir. Açıklanan yeni asgari ücret uygulanmakta olan ve dezenflasyon etkisini her geçen gün daha fazla gördüğümüz makroekonomik politikalara uygun olarak hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz açısından dengeli ve makul bir seviyede olduğunu değerlendiriyoruz."