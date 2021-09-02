İhracatçılar ağustosu yeni rekorlarla kapattı

ANKARA (DÜNYA)

Haziran ayındaki açılmayla birlikte pandeminin etkisinin üzerinden atan ihracatçılar, ağustosta 18 milyar 912 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracatına imza attı. Aynı dönemde ithalat yüzde 23.7’lik artışla 23.2 milyar dolara çıktı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hem 18.9 milyar dolarlık ihracat, hem de 42.1 milyar dolarlık ticaret hacmiyle, tüm zamanların en iyi ağustos ayı değerlerine ulaşıldığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını TİM Başkanı İsmail Gülle ile birlikte düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Dünya Bankası’nın, İkinci Dünya Savaşından bu yana en derin ekonomik daralmanın 2020’de yaşandığını duyurduğuna dikkat çeken Muş, pandeminin de hammadde fiyatlarının yükselmesine sebep olduğunu bildirdi. Dün açıklanan büyüme rakamlarına ihracatın önemli katkı yaptığını söyleyen Mehmet Muş, net ihracatın büyümeye katkısının 6.9 puan olduğunu hatırlattı.

E-ihracat ve uzak ülke stratejisi gibi çalışmalarla bu katkının daha da artacağını dile getiren Muş, haziranda yüzde 23.9 artan sanayi üretimimin ise verisi açıklanan AB ülkelerinin hepsinden yüksek olduğuna işaret etti.

Yıllık ihracatta 207.5 milyar dolarla yeni Cumhuriyet rekoru

Ağustosta 18.9 milyar dolarla tüm zamanların ağustos ayı rekoru kırıldığını dile getiren Muş, 12 aylık ihracatta ise 207.5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırıldığını kaydetti.

İhracatın sadece pandemi dönemine değil, 2019 yılına göre de arttığına değinen Muş, Ocak-Ağustos döneminde ihracatın yüzde 25.5 artarak 170 milyar dolar olduğunu belirtti. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen yılın aynı dönemine göre 6.9 puan artarak yüzde 82.5’e yükseldiğini söyleyen Muş, ihracat yapan firma sayısının da yüzde 11 artarak 83 bine yaklaştığını anlattı.

“Piyasayı bozanlara asla müsaade etmeyeceğiz”

İstanbul Ataşehir Hali’nde dökülen sebze görüntüleriyle ilgili de konuşan Bakan Muş, tekel oluşturarak fiyatları manipüle edenlere asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarıyla vatandaşın cebine elini uzatanlardan hesap sorulacağını dile getiren Muş, “Serbest piyasa ekonomisinden yanayız ancak bu kuralsız ve sınırsız bir piyasa düzenini savunduğumuz anlamına gelmiyor” diye konuştu. Bakan Muş, tüm denetim elemanlarının, kanunun verdiği yetki çerçevesinde olağandışı faaliyetleri gözlemleyerek gereken cezai işlemi uygulayacağını belirtti.

Reeskont kredileri 30 milyar dolara çıktı

İhracata yönelik destekler hakkında da bilgi veren Mehmet Muş, bugüne kadar hiç ihracat yapmamış KOBİ’leri ihracatçı haline getirmek için Eximbank ile çalışma yürüttüklerini söyledi. “İhracatçı için yeni bir müjde açıklamak istiyorum” diyen Bakan Muş, “İhracatçımızın Merkez Bankası kaynaklarıyla Eximbank ve ticari bankalar aracılığıyla kullandırdığı reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar dolara çıkarmış bulunmaktayız” dedi. Muş, bu limit artırımıyla özellikle KOBİ’lere yönelik reeskont kredilerinin kullanımının yaygınlaştırılacağını vurguladı.

Çelik ihracatında dikkat çeken artış

Bu arada TİM verilerine göre; ağustosta geçen yılın aynı ayına göre; 25 sektör ihracatını artırırken 2,4 milyar dolarlık ihracatla otomotiv sektörü ilk sırada yer aldı. En dikkat çekici artış ise ihracatını 1,4 milyar dolar artıran çelik sektöründe yaşandı. En çok kilogram başına ihracat değerini artıran sektör, yüzde 86 artışla gemi ve yat oldu. Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandıran ihracat ailesi, 180 ülkeye ihracatı artırma başarısı gösterdi; aralarında İspanya, Belçika ve İsrail’in de bulunduğu 20 ülkede aylık ihracat rekoru kırdı. 74 il ihracatını yükseltirken Kocaeli, Hatay, Adana, Kütahya ve Kırşehir, tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamlarına ulaştı. Geçen ay 1455 firma, ilk kez ihracat yaptı. Ağustos ayında 180 ülkeye toplam 5,35 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi.