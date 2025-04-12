İhracatçılar "En zoru geride bıraktık" demek istiyor
İhracatta artış anlamında bir sıkıntı görmediklerini dile getiren TİM Başkanı Gültepe, esas sıkıntının rekabetçilik, fiyat ve kârlılıkta yaşandığını söyledi. DÜNYA’ya plaket takdim edilen törende konuşan Gültepe, yaşanan sıkıntılara ilişkin, “Artık ‘en zoru geride bıraktık’ demek istiyoruz” dedi.
Nurdoğan A.ERGÜN
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’de ihracat rakamlarının artışında bir sorun olmadığını, asıl sıkıntının rekabetçilik, fiyat tutturma ve kârlılık konusunda yaşandığını söyledi.
1.5 yıldır süren sıkıntıların yüzde 90’ının hâlâ devam ettiğini dile getiren Gültepe, “Söylemler ile eylemler bir birine denk gelmiyor. Özellikle rekabetçilik, sektörlerde büyük problem. Uygulanan bir program var. Ama bu doğrultuda ihracat tarafı en fazla sıkıntı yaşayan sektör. Evet ihracat rakamlarında artış var. Martta tarihi rekor kırdık ama alt kırımlara iyi bakmak lazım. Alt kırılımlara bakmazsak sorunları görmekte yanılgı içine girebiliriz” dedi.
Enflasyonla dövizdeki artış arasındaki korelasyonun sağlanması gereğini söyleyen Gültepe, Türkiye’de çok daha hızlı büyüyebilme yönünde bir enerji olduğunu kaydederek, “2022-2025 arasında asgari ücret artışı yüzde 467 olmasına karşın kur artışı yüzde 160 civarında kaldı. Bu kadar fark olmaz, olmamalı, biraz daha paralel bir artış olmalı. Artık ‘en zoru geride bıraktık’ demek istiyoruz” dedi. TİM ve ihracatçı birlikleri olarak iyi bir performans sergilediklerini ama aynı başarıyı karlılıkta göremediklerini yineleyen Gültepe, yılmadan çalışmaya devam edeceklerine de dikkat çekti. Gültepe, “Mayısta beş ülkeye ayrı ayrı ziyaretler yapacağız. Bunun yanında Amerika yeni bir sayfa. Amerika’yı tüm birlikler olarak ele alıp belki de her ay bu ülkeye heyetler yapmamız ve sektörleri çalışmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
“14 milyar dolar hedefi için ekstra destek bekliyoruz”
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün geçtiğimiz yılı zorlu piyasa koşullarına rağmen kayıpsız bir şekilde 12.7 milyar dolarlık ihracatla tamamladığını ifade etti. İhracatçıların içeride yüksek faiz-düşük kur, dışarıda da düşük talebin etkisi altında zor bir yılı geride bıraktığını kaydeden Tecdelioğlu, bu yıl özelinde ise daha olumlu bir tablo beklediklerini kaydetti. 2025 yılı için 14 milyar dolarlık bir ihracat hedefi koyduklarını ifade eden Tecdelioğlu, özellikle bölgedeki normalleşme ve ortaya çıkacak yeni fırsatlarla bu hedefe ulaşacaklarını belirtti. Türkiye’nin üretimden gelen gücünü kullanmak istediklerinin altını çizen Tecdelioğlu, “Bu gücümüzü kullanabilmek için ihracata yönelik çalışan sektörlerimizin pozitif bir ayrım ve desteğe ihtiyacı var. Mevcut maliyetlerle sürdürülebilir ihracat gün geçtikçe zorlaşıyor. Ekstra destekler bekliyoruz” diye konuştu. Tecdelioğlu, Suriye’de savaşın sona ermesinin yanında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonunun gözükmesinin önümüzdeki dönemde Türk şirketler için önemli avantajlar yaratabileceğine işaret etti.
"AB'de derinleştiğimizde fırsatlar artacak"
Tecdelioğlu, Avrupa pazarından da son iki ayda olumlu sinyaller gelmeye başladığını söyledi. Avrupa metal sanayi PMI verilerinin daralmanın yavaşladığına işaret etmesinin en büyük pazarı AB ülkeleri olan Türkiye için önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Tecdelioğlu, “Avrupa'nın kendi içinde sıkıntılar olmasına karşın özellikle küçük sipariş adetlerinde bir artış olacağını öngörüyoruz. Bunun için de en doğru adres gerek lojistik yakınlık gerek güçlü bankacılık sistemimiz gerekse de uzun yıllardır Avrupa ile iş yapıyor olmamızdan dolayı Türkiye olacaktır. Avrupa Birliği'nin içinde derinleştiğimiz zaman daha fazla fırsat çıkacağını ve ihracatı artırabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.