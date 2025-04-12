İhracatçılar "En zoru geride bıraktık" demek istiyor

Nurdoğan A.ERGÜN

Türkiye İhracatçılar Mecli­si (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’de ihra­cat rakamlarının artışında bir so­run olmadığını, asıl sıkıntının re­kabetçilik, fiyat tutturma ve kârlı­lık konusunda yaşandığını söyledi.

1.5 yıldır süren sıkıntıların yüz­de 90’ının hâlâ devam ettiğini di­le getiren Gültepe, “Söylemler ile eylemler bir birine denk gelmiyor. Özellikle rekabetçilik, sektörler­de büyük problem. Uygulanan bir program var. Ama bu doğrultuda ihracat tarafı en fazla sıkıntı yaşa­yan sektör. Evet ihracat rakamla­rında artış var. Martta tarihi rekor kırdık ama alt kırımlara iyi bakmak lazım. Alt kırılımlara bakmazsak sorunları görmekte yanılgı içine gi­rebiliriz” dedi.

Enflasyonla döviz­deki artış arasındaki korelasyonun sağlanması gereğini söyleyen Gül­tepe, Türkiye’de çok daha hızlı bü­yüyebilme yönünde bir enerji oldu­ğunu kaydederek, “2022-2025 ara­sında asgari ücret artışı yüzde 467 olmasına karşın kur artışı yüzde 160 civarında kaldı. Bu kadar fark olmaz, olmamalı, biraz daha paralel bir artış olmalı. Artık ‘en zoru geri­de bıraktık’ demek istiyoruz” dedi. TİM ve ihracatçı birlikleri olarak iyi bir performans sergilediklerini ama aynı başarıyı karlılıkta göre­mediklerini yineleyen Gültepe, yıl­madan çalışmaya devam edecekle­rine de dikkat çekti. Gültepe, “Ma­yısta beş ülkeye ayrı ayrı ziyaretler yapacağız. Bunun yanında Ameri­ka yeni bir sayfa. Amerika’yı tüm birlikler olarak ele alıp belki de her ay bu ülkeye heyetler yapmamız ve sektörleri çalışmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

DÜNYA Gazetesi İstihbarat Şefi Nurdoğan Arslan Ergün, “İhracat alanındaki

gelişmeleri halkla buluşturma ve sektörün görünürlüğünü artırma adına gös

terilen çaba” ödülünü İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu'nun elinden aldı.

“14 milyar dolar hedefi için ekstra destek bekliyoruz”

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDD­MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çe­tin Tecdelioğlu, sektörün geçtiği­miz yılı zorlu piyasa koşullarına rağmen kayıpsız bir şekilde 12.7 milyar dolarlık ihracatla tamamla­dığını ifade etti. İhracatçıların içe­ride yüksek faiz-düşük kur, dışarı­da da düşük talebin etkisi altında zor bir yılı geride bıraktığını kay­deden Tecdelioğlu, bu yıl özelin­de ise daha olumlu bir tablo bekle­diklerini kaydetti. 2025 yılı için 14 milyar dolarlık bir ihracat hedefi koyduklarını ifade eden Tecdelioğ­lu, özellikle bölgedeki normalleş­me ve ortaya çıkacak yeni fırsatlar­la bu hedefe ulaşacaklarını belirtti. Türkiye’nin üretimden gelen gücü­nü kullanmak istediklerinin altını çizen Tecdelioğlu, “Bu gücümüzü kullanabilmek için ihracata yöne­lik çalışan sektörlerimizin pozitif bir ayrım ve desteğe ihtiyacı var. Mevcut maliyetlerle sürdürülebi­lir ihracat gün geçtikçe zorlaşıyor. Ekstra destekler bekliyoruz” diye konuştu. Tecdelioğlu, Suriye’de savaşın sona ermesinin yanında Rusya ile Ukrayna arasındaki sa­vaşın sonunun gözükmesinin önü­müzdeki dönemde Türk şirketler için önemli avantajlar yaratabile­ceğine işaret etti.

"AB'de derinleştiğimizde fırsatlar artacak"

Tecdelioğlu, Avrupa pazarın­dan da son iki ayda olumlu sinyal­ler gelmeye başladığını söyledi. Avrupa metal sanayi PMI verile­rinin daralmanın yavaşladığına işaret etmesinin en büyük paza­rı AB ülkeleri olan Türkiye için önemli bir gelişme olduğunu kay­deden Tecdelioğlu, “Avrupa'nın kendi içinde sıkıntılar olması­na karşın özellikle küçük sipa­riş adetlerinde bir artış olacağı­nı öngörüyoruz. Bunun için de en doğru adres gerek lojistik yakın­lık gerek güçlü bankacılık siste­mimiz gerekse de uzun yıllardır Avrupa ile iş yapıyor olmamızdan dolayı Türkiye olacaktır. Avrupa Birliği'nin içinde derinleştiğimiz zaman daha fazla fırsat çıkacağı­nı ve ihracatı artırabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.