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İhracatçılar gümrük geçişinde hız istiyor

Karayolu ihracat taşımaları hızlandı, bazı sınır kapılarında TIR kuyrukları 20 km’yi aştı. Gümrüklerde 5 günü bulan beklemelere kalıcı çözüm talep eden ihracatçı, sınır kapılarına gelmeden gümrükleme yapılmasını istiyor.

İhracatçılar gümrük geçişinde hız istiyor
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