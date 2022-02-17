İhracatçılar, KDV iadesinde pozitif ayrımcılık istiyor

Pandemi, kurdaki aşırı dalgalanmalar, hammadde, lojistik fiyatlarındaki artış ve Merkez Bankası’nın yeni kredi programlarını devreye almaması nedeniyle sermayeleri azalan ihracatçılar, KDV iadelerinin hızlanmasını talep etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı yetkilileri 'Paydaş Buluşmaları' kapsamında sektör temsilcileriyle, Ege İhracatçı Birlikleri’nde bir araya geldi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, KDV iadelerinin hızlanması gerektiğini, böylece uluslararası alanda rekabetçiliğin korunabileceğini söyledi.

Pandemi ve kurdaki dalgalanmaların ihracatçının öz sermayesini erittiğine işaret eden Eskinazi, “Biz döviz bazında ihracatımızı artırmaya çalışırken TL sermayelerimiz yarıya düştü. Merkez Bankası politikaları yüzünden krediler de azaldı. İhracatçılarımız zor bir pozisyondayken KDV iadesinde pozitif ayrımcılık istiyoruz. Mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde KDV’lerimizi almak istiyoruz. Her sektörün kendine özgü dinamikleri var. Devreden KDV’lerimizde de sıkıntılar mevcut.” dedi.

“Rahatlatıcı önlemlerin devreye alınması gerekiyor”

Şu anki konjonktürde krediye ulaşmanın zor olduğunu, teminat mektubunun da kredibiliteyi etkilediğini kaydeden Eskinazi, şunları söyledi: “İhracatçılarımızın elini rahatlatacak, finansman imkanlarına kolay erişimlerini sağlayacak, teminat mektubu ve kredi sorunlarını çözecek yeni formüllere ihtiyacımız var. 2022 yılında 250 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Bu ihracatın gerçekleşmesi için rahatlatıcı önlemlerin devreye alınması gerekiyor. Toplantılarımızı, görüşmelerimizi artıracağız. Önceden 1 sene boyunca vergi iadelerini alamayanlar vardı. Her şey artık bir standarda oturdu ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız büyük bir mesafe kat etti, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.”

“KDV’lerin iadesi konusu gündeme alındı”

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı yetkilileri ise Gelir Dairesi Başkanlığı’nın KDV’lerin iadesi konusunu gündeme aldığını, ciddi ölçekli çalışmaların yapıldığını belirterek, “Her sektörün kendine özgü mal alım ve satımları konusunda vergileri doğrudan analiz etmek için sektörel denetimler gerçekleştiriliyor. Tüm mükellefler denetimden geçer ve bütün statüler aynı haklardan yararlanıyor. Amacımız mükelleflerin stoklarındaki fiyat hareketlerini ve fiili envanteri görmek, vergi iadelerinde etkin bir değerlendirme yapmak, haksız vergi iadelerinin önüne geçilmesi, denetim kültürünü çoğaltmak.” şeklinde konuştu.