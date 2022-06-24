İhracatçılar sorun ve önerilerini anlattı, Kavcıoğlu çalışma yapılacağını söyledi

İSTANBUL / DÜNYA

TCMB’nin TL reeskont kredisi kullanacak mal ve hizmet ihracatçılarının yükümlülüklerini artırması üzerine ihracatçılar konuyla ilgili öneri ve taleplerini Kavcıoğlu’na iletti. Saat 15:00’te başlayan ve yaklaşık 4 saat süren toplantıda net bir sonuç çıkmadı.

Toplantının ardından DÜNYA’ya bilgi veren ihracatçılar, “Gündem ile alakalı konuları Sayın Kavcıoğlu ile konuştuk. İhracatçıların yükümlülükleri arttı. Reeskont kredisi kullanmak için daha önce döviz gelirinin yüzde 40’ını Merkez Bankası’na satma zorunluluğu vardı. Buna ek olarak döviz gelirinin yüzde 30’unu da bankalara satmak durumundayız. Bu uygulamadan etkilenen sektörlerimiz var. Özellikle ithal hammaddeye odaklı sektörler. Biz tüm fikir ve önerilerimizi paylaştık. Şahap bey de tüm samimiyetiyle dinledi. Karşılıklı görüş alışverişi yaptık. Bizleri karşı çok sıcaktı. Dile getirdiğimiz konular üzerinde hassasiyetle çalışılacağını söylediler” ifadelerini kullandı.

TİM’den açıklama

Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Bugün Merkez Bankası Başkanı Sayın Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Dış Ticaret Kompleksi’mize teşrif ederek, ihracatçılarımızla bir araya geldi. TİM Başkanı olarak, bugünkü istişare ve diyalog ortamını son derece kıymetli buluyorum. İhracatçılarımız ve kamu kurumlarımız arasındaki diyaloğun güçlü tutulmasını önemsiyoruz. Bu sayede ihracatçılarımızın meselelerinin hızla çözüme kavuşacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Reeskont kredilerinde şartlar güncellenmişti

Merkez Bankası, daha önce güncellediği İhracat Ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nda döviz satışını teşvik edici şekilde reeskont kredileri uygulamasında firmaların genelini kapsayacak değişiklikler yapmıştı. Buna göre, TL reeskont kredilerinde azami vade 360 gün, savunma sanayisi için azami vade 720 gün olarak belirlendi. TL reeskont kredi faizi indirimlerinde, mevcut taahhüde dayalı yapı iptal edilerek yeniden düzenlendi. Buna göre, TL reeskont faizleri, 0-90 gün için politika faizinin 300 puan, 91-180 gün için politika faizinin 200 puan ve 181-720 gün için politika faizinin 100 puan altında oldu.

TL reeskont kredilerinden yararlanmak için ihracat bedellerinde uygulanmakta olan mevcut yüzde 40 Merkez Bankasına satış koşulana ilave olarak, firma en az yüzde 30'unu bir bankaya satmayı taahhüt etmek durumunda. Firmalar, döviz satışı yaptığı toplam tutara kadar TL reeskont kredisi kullanabilecek. Görünmeyen İşlemlere Genelgesi kapsamında da firmalar benzer koşullarda bu

uygulamadan yararlanabilecek. TL reeskont kredisi kullanan firmaların ilk satış işleminden itibaren bir ay süreyle satılan döviz tutarını yeniden satın almamayı taahhüt etmesi gerekecek.