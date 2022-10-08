İhracatçılara 1 milyar 960 milyon lira yurt dışı fuar katılım desteği

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, firmaların yurt dışı fuarlara stantla katılımları Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar çerçevesinde destekleniyor.

Bu kapsamda firmalara fuar bazında metrekare başına belirlenen desteğe esas tutar üzerinden destek sağlanıyor. Desteğe esas tutar, fuara yönelik yer kirası, nakliye, ulaşım ve stant kurulumuna ilişkin yaklaşık giderlerin yüzde 50'si olarak belirleniyor. Söz konusu destek oranı hedef ülkelerde düzenlenen fuarlar için yüzde 70'e, hedef ülkelerde düzenlenen ve Bakanlıkça hedef olarak belirlenen sektörlerde iştigal eden ihracatçılar için yüzde 75'e çıkıyor.

Destek üst limitleri bu yıl için genel nitelikli fuarlarda 145 bin lira, sektörel fuarlarda 220 bin lira ve Bakanlıkça belirlenen prestijli fuarlarda 743 bin lira olarak uygulanıyor.

Ayrıca, Bakanlıkça yetkilendirilen yurt dışı fuar organizatörlerinin milli katılım organizasyonlarının etkinliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri yüzde 75 oranında en fazla 2 milyon 442 bin liraya kadar destekleniyor.

Bakanlıkça bu yıl 262 fuara milli katılım izni verilirken 1191 sektörel nitelikli uluslararası fuar da bireysel katılım desteği kapsamına alındı. 2023 yılında bu sayıların daha da artacağı öngörülüyor.

Bu yılbaşından beri firmaların yurt dışı fuar katılımları kapsamında 448,8 milyon lira destek ödemesi yapılırken yıl sonu itibarıyla bu rakamın 800 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

Küresel salgın sonrası dünya genelinde ticari faaliyetlerin yoğunlaşmasıyla fuarlara katılımların artması, bu çerçevede ihracatçıların 2023 yılında yurt dışı fuarlara daha yoğun katılım sağlaması beklentiler arasında bulunuyor. Bu kapsamda Bakanlıkça 2023 yılında ihracatçılara yaklaşık 1 milyar 960 milyon lira yurt dışı fuar katılım desteği sağlanması planlanıyor.

Destekler etkinleştirilecek

Öte yandan, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yurt dışı fuar destekleri daha da etkin hale getirilecek.

Karar kapsamında hedef ülke/hedef sektör ayrımı yapılmadan tüm ülkelerde fuar katılımı sağlanacak. Mikro/küçük işletmelerin fuar katılımına ilişkin harcamalarının yüzde 75 oranında desteklenmesi ve daha fazla sayıda fuara katılımlarının teşvik edilmesi suretiyle yurt dışı fuar desteklerinin tabana yayılması hedefleniyor.

Ayrıca, yurt dışında düzenlenen fuarlara katılım sağlayan firmaların yer alacakları ikili iş görüşmeleri organizatör tanıtım desteği kapsamına alınırken, böylece firmaların yurt dışı fuarlara katılımlarının daha verimli hale getirilmesi amaçlandı.