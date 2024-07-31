İhracatçılara 10 milyon TL’ye kadar yeşil dönüşüm desteği
‘Yeşil Mutabakat Uyum Projesi Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “İhracatçılar tarafından alınan danışmanlık hizmet giderleri 5 yıl süresince, yüzde 50 oranında desteklenmek kaydıyla, toplamda 10 milyon liraya kadar bakanlığımızca karşılanacak” dedi.
Nagihan KALSIN
Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatın olumsuz etkilenmemesi, ihraç pazarlarını kaybetmemesi ve ihracatçıların sürece ilişkin yol haritasının oluşturulmasına yönelik hazırlanan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği kapsamında ‘Responsible Programı’nın lansmanı dün gerçekleştirildi.
İhracatın gelecek dönemde daha da artırılması ve bu çerçevede ihracatçılara verilecek desteklerin de ele alındığı lansmanda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatı geçen yıl 255,4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkardıklarını, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği düzenlemesi çerçevesinde, karşılıklı ticaretin 2023’te 211 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.
Bolat, söz konusu rakamın yaklaşık 104 miyar dolarının Türkiye, 107 milyar dolarının ise AB’nin ihracatından kaynaklandığına işaret ederek, “Geçen yıl toplam dış ticaret kompozisyonunun ihracat ayağının yüzde 41’ini AB’ye ihracat, ithalat ayağının yüzde 30’unu ise AB’den yapılan ithalatlar oluşturdu. Türkiye’ye 2002’den bu yılın mayıs ayına kadar 267,1 miyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldi, bunun da 110,2 milyar dolarlık kısmı AB kaynaklı” diye konuştu.
“Hızlı şekilde adaptasyon sağlanmalı”
AB tarafından “Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması” kapsamında belirlenen sektörlerin demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen ile tekstil ve giyim olduğunu, bunların yeşil dönüşüm sürecinden en hızlı ve fazla etkilenen sektörler arasında yer aldığını ifade etti.
Bolat, söz konusu sektörlerin sınırda karbon düzenlemesine hızlı şekilde adaptasyonlarının sağlanması gerektiğinin altını çizerek, “Bu 6 sektörden yaptığımız ihracatımızın, AB’ye yaptığımız toplam ihracattaki payı yüzde 49 yani yarısı mertebesindedir” ifadesini kullandı.
Farkındalığın artırılması ve sürece ilişkin yol haritasının oluşturulması açısından kapsamlı bir destek sağlanmasının önemine dikkati çeken Bolat, döngüsel ekonomiye geçiş kapsamında yürürlüğe girecek olan eko-tasarım kuralları gibi mevzuat değişikliklerinin de AB’ye gerçekleştirilen ihracatı doğrudan etkileyeceğini belirtti. Bolat, dijital ürün pasaportu düzenlenmesinin AB pazarına giriş için bir kural haline geleceğini, bu tür uygulamaların şirketlerin dijital dönüşümünü zorunlu kıldığını söyledi.
“İhracatçılara yol östereceğiz”
Bakanlık olarak ihracatın sürdürülebilirliği için “Responsible/Sorumluluk Programı” ile ihracatçıları desteklediklerini anlatan Bolat, şunları kaydetti: “Program adı altında uygulanacak olan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği ile hedefimiz, yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde ihracatçı firmalarımıza yol göstermektir.
Kurumsal açıdan yeşil ve dijital dönüşüme uyumlarını sağlamak ve bu anlamda ihracatın da sürdürülebilirliğini mümkün kılmaktır. Responsible/Sorumluluk Programı adı altında şirketlerimiz tarafından alınan danışmanlık hizmet giderleri, 5 yıl süresince, yüzde 50 oranında desteklenmek kaydıyla, toplamda 10 milyon liraya kadar bakanlığımızca desteklenecektir.”
Program 3 aşamadan oluşuyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın verdiği bilgiye göre program 3 temel aşamadan oluşuyor.
-Birinci aşamayı oluşturan Faz 1’de, sektör bazında belirlenen sürdürülebilirlik kriterleri ve parametreleri çerçevesinde firmanın mevcut durum analizi gerçekleştirilecek.
-İkinci aşamada sürdürülebilirlik yol haritasının proje bazında uygulamaya geçirilmesine yönelik teknik ve finansal fizibilite danışmanlığı desteklenecektir. Teknik ve finansal fizibilitesi hazırlanan projeyi Responsible portalından İGE Kefalet Portalı’na yönlendireceğiz. Böylelikle, şirketlerimiz projeyi hayata geçirecek finansman talebini, portal üzerinden bankacılık sektörüne iletebilecek, bankalardan rekabetçi ortamda gelen kredi tekliflerini portal üzerinden değerlendirebilecektir.
-Üçüncü aşamada hayata geçen projelerin izleme ve doğrulama danışmanlığı desteklenecek, ihracatın ve ihracatçının kat ettiği yolun takip edilecek. Şirketlerin kurumsal altyapı oluşturmasına yönelik bilişim ve sürdürülebilirlik danışmanlığı harcamaları bakanlık olarak desteklenecek. Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuyla işbirliği yapılacak.