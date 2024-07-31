İhracatçılara 10 milyon TL’ye kadar yeşil dönüşüm desteği

Nagihan KALSIN

Ticaret Bakanlığı tara­fından ihracatın olum­suz etkilenmemesi, ih­raç pazarlarını kaybetmemesi ve ihracatçıların sürece ilişkin yol haritasının oluşturulma­sına yönelik hazırlanan Ye­şil Mutabakata Uyum Projesi Desteği kapsamında ‘Respon­sible Programı’nın lansmanı dün gerçekleştirildi.

İhracatın gelecek dönemde daha da ar­tırılması ve bu çerçevede ih­racatçılara verilecek destekle­rin de ele alındığı lansmanda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatı geçen yıl 255,4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi­ne çıkardıklarını, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında­ki Gümrük Birliği düzenleme­si çerçevesinde, karşılıklı tica­retin 2023’te 211 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

Bolat, söz konusu rakamın yaklaşık 104 miyar dolarının Türkiye, 107 milyar dolarının ise AB’nin ihracatından kay­naklandığına işaret ederek, “Geçen yıl toplam dış ticaret kompozisyonunun ihracat ayağının yüzde 41’ini AB’ye ihracat, ithalat ayağının yüz­de 30’unu ise AB’den yapılan ithalatlar oluşturdu. Türki­ye’ye 2002’den bu yılın mayıs ayına kadar 267,1 miyar do­lar doğrudan yabancı yatırım geldi, bunun da 110,2 milyar dolarlık kısmı AB kaynaklı” diye konuştu.

“Hızlı şekilde adaptasyon sağlanmalı”

AB tarafından “Sınırda Kar­bon Düzenlemesi Mekanizma­sı” kapsamında belirlenen sek­törlerin demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen ile tekstil ve giyim ol­duğunu, bunların yeşil dönü­şüm sürecinden en hızlı ve faz­la etkilenen sektörler arasında yer aldığını ifade etti.

Bolat, söz konusu sektör­lerin sınırda karbon düzen­lemesine hızlı şekilde adap­tasyonlarının sağlanması ge­rektiğinin altını çizerek, “Bu 6 sektörden yaptığımız ih­racatımızın, AB’ye yaptığı­mız toplam ihracattaki payı yüzde 49 yani yarısı merte­besindedir” ifadesini kullan­dı.

Farkındalığın artırılması ve sürece ilişkin yol haritası­nın oluşturulması açısından kapsamlı bir destek sağlan­masının önemine dikkati çe­ken Bolat, döngüsel ekonomi­ye geçiş kapsamında yürürlü­ğe girecek olan eko-tasarım kuralları gibi mevzuat deği­şikliklerinin de AB’ye gerçek­leştirilen ihracatı doğrudan etkileyeceğini belirtti. Bolat, dijital ürün pasaportu düzen­lenmesinin AB pazarına giriş için bir kural haline geleceği­ni, bu tür uygulamaların şir­ketlerin dijital dönüşümünü zorunlu kıldığını söyledi.

“İhracatçılara yol östereceğiz”

Bakanlık olarak ihraca­tın sürdürülebilirliği için “Responsible/Sorumluluk Programı” ile ihracatçıları des­teklediklerini anlatan Bolat, şunları kaydetti: “Program adı altında uygulanacak olan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Des­teği ile hedefimiz, yeşil ve diji­tal dönüşüm sürecinde ihra­catçı firmalarımıza yol göster­mektir.

Kurumsal açıdan yeşil ve dijital dönüşüme uyumları­nı sağlamak ve bu anlamda ih­racatın da sürdürülebilirliği­ni mümkün kılmaktır. Respon­sible/Sorumluluk Programı adı altında şirketlerimiz ta­rafından alınan danışmanlık hizmet giderleri, 5 yıl süresin­ce, yüzde 50 oranında destek­lenmek kaydıyla, toplamda 10 milyon liraya kadar bakanlığı­mızca desteklenecektir.”

Program 3 aşamadan oluşuyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın verdiği bilgiye göre program 3 temel aşamadan oluşuyor.

-Birinci aşamayı oluşturan Faz 1’de, sektör bazında belirlenen sürdürülebilirlik kriterleri ve parametreleri çerçevesinde firmanın mevcut durum analizi gerçekleştirilecek.

-İkinci aşamada sürdürülebilirlik yol haritasının proje bazında uygulamaya geçirilmesine yönelik teknik ve finansal fizibilite danışmanlığı desteklenecektir. Teknik ve finansal fizibilitesi hazırlanan projeyi Responsible portalından İGE Kefalet Portalı’na yönlendireceğiz. Böylelikle, şirketlerimiz projeyi hayata geçirecek finansman talebini, portal üzerinden bankacılık sektörüne iletebilecek, bankalardan rekabetçi ortamda gelen kredi tekliflerini portal üzerinden değerlendirebilecektir.

-Üçüncü aşamada hayata geçen projelerin izleme ve doğrulama danışmanlığı desteklenecek, ihracatın ve ihracatçının kat ettiği yolun takip edilecek. Şirketlerin kurumsal altyapı oluşturmasına yönelik bilişim ve sürdürülebilirlik danışmanlığı harcamaları bakanlık olarak desteklenecek. Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuyla işbirliği yapılacak.