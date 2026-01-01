İhracatçılara 2026’nın ilk müjdesi: Hedef ülke sayısı 60’a çıktı

Ticaret Bakanlığı, Türk ihracatçılarının küresel pazarlardaki etkinliğini artırmak amacıyla 2026 yılında ihracatta hedef ülke sayısını 55’ten 60’a yükseltti.

2025 yılında hedef ülke olarak belirlenen Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Fransa, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Irak, İspanya, İtalya, Japonya, Kamboçya, Kanada, Katar, Kenya, Kolombiya, Kuveyt, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Peru, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Sırbistan, Suudi Arabistan, Şili, Tanzanya, Tayland, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela ve Vietnam 2026 yılında da hedef ülke olarak yer aldı. Filistin, Suriye, Slovakya, Macaristan ve Kuzey Makedonya ise listeye yeni eklenen ülkeler oldu.

Ticaret Bakanlığı’nın ihracatçıların rekabetçiliğini artırmak amacıyla her yıl 16 başlık altında devlet destekleri sağladığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yurt dışı fuar katılımları, TURQUALITY, sektörel ticaret heyetleri, UR-GE, tarım, yurt içi fuar, pazara giriş, birim kira ve e-ihracat desteklerinin öne çıktığını ifade etti.

Hedef ülkelere yönelik düzenlenen fuar katılımları ve sektörel ticaret heyetlerinde Ticaret Bakanlığı’nın 20 puan ilave destek sağladığını, hedef sektörlerde faaliyet gösteren firmalara ise 5 puan daha ilave destek verildiğini vurgulayan Eskinazi, Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2025 yılının 11 aylık döneminde gerçekleştirdiği 16 milyar 860 milyon dolarlık ihracatın 12 milyar 250 milyon dolarlık bölümünün hedef ülkelere yapıldığını, bu tutarın toplam ihracatın yüzde 73’üne karşılık geldiğini söyledi.

Tutar 45 milyar TL’ye çıkarıldı

Ticaret Bakanlığı’nın 2025 yılında ihracat destekleri için bütçesinden 33 milyar TL kaynak ayırdığını hatırlatan Eskinazi, 2026 yılı için bu tutarın 45 milyar TL’ye çıkarıldığını belirterek, ihracatçıların beklentisinin Türkiye’ye kazandırılan döviz gelirinin en az yüzde 1’inin ihracat desteklerine yönlendirilmesi olduğunu dile getirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri, 2025 yılı boyunca 17 fuara milli katılım organizasyonu düzenlerken, 13 sektörel ticaret heyeti olmak üzere toplam 30 uluslararası organizasyona imza attı.