İhracatçılardan ‘hasar büyümeden’ destek beklentisi

Özlem SARSIN-İZMİR

2025 yılında yaptıkları ihra­catla Türkiye’ye 18,5 milyar dolar ihracat kazandıran Egeli ihracatçılar, Ege İhracatçı Birlikleri’nin düzenlediği “İhra­catın Yıldızları” töreninde ödül­lendirildi. Ödül töreninde konu­şan TİM Başkanı Mustafa Gülte­pe, “İhracatımız için 2024 zor bir yıldı. 2025 daha da zor bir yıl ol­du. Tüm güçlüklere rağmen geçen yıl ihracatımızı yüzde 4,5 artıra­rak 273,4 milyar dolara çıkardık. Böylece yıllık ihracatta en yüksek değere ulaştık. Aralıkta da 26,4 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat performan­sımızı gerçekleştirdik. 2025’te değer olarak 11,6 milyar dolarlık bir ihracat artışı gerçekleştirdik. Bu farkın 7,7 milyar dolarlık kıs­mı otomotiv, savunma sanayi ve mücevher sektörlerindeki sade­ce beş firmanın ihracatından gel­di” dedi. 2025 yılındaki ihracat­ta 5,4 milyar dolarlık parite kay­naklı artıya dikkat çeken Gültepe, “Parite ve beş firmanın katkısı ol­masaydı 2025’i ekside tamamla­yabilirdik. Net ihracat dört çey­rektir, büyümeyi aşağı çekiyor. Çünkü maliyetlerle kur arasında­ki denge bozuldu. Ocak 2022’den Ocak 2026’ya dört yılda; asgari ücret yüzde 560, enflasyon yüz­de 367, dolar kuru yüzde 217, euro kuru ise yüzde 228 arttı. Mevcut koşullarda kuru rekabetçi seviye­ye çıkaracak bir ortam görünmü­yor. Dolayısıyla rekabetçiliğimizi kazandıracak farklı destek meka­nizmalarını devreye almak duru­mundayız” diye konuştu.

Taleplerimizin karşılık bulacağını umuyoruz

Başkan Gültepe, emek yoğun sektörlerde rekabetçiliğin yeni­den kazanılabilmesi için yapılma­sı gerekenlere değindi. İstihdam desteğinin 6 bin liraya, asgari üc­ret desteğinin 2 bin 500 liraya çı­karılması; döviz dönüşüm des­teğinin daha etkin ve verimli bir şekilde uygulanacak düzenleme­lerin yapılması gerektiğini vur­gulayan Gültere, “İhracatçımızın uzun vadeli ve düşük faizli finans­mana erişimini sağlayacak poli­tikaların devreye alınması gere­kiyor. Dört başlık altında topladı­ğımız ve Cumhurbaşkanımıza da arz ettiğimiz taleplerimizin ha­sar daha fazla büyümeden karşılık bulacağını umuyoruz. Bizim te­mel sorunumuz yüksek üretim maliyetleri… Son 2-3 yıldır, dünya­ya sadece ürün satmıyoruz. Ürü­nün yanında enflasyonumuzu da ihraç etmeye çalışıyoruz” dedi.

Bu şartlar altında küresel arenada rekabet edemeyiz

Mustafa Gültepe, “Dünya tica­ret savaşlarını konuşuyor. Ülke­ler birbirlerine gümrük duvarları örüyor, ek vergiler getiriyor. Bize ek vergi koymalarına gerek kal­mıyor. Çünkü hiç vergi ödemesek bile gittiğimiz pazarlarda rakip­lerimize göre yine pahalı kalabi­liyoruz. Bu şartlar altında küresel arenada rekabet edemeyiz. An­cak en zor dönemlerde bile fırsat­ların olabileceğini biliyoruz” di­yerek sözlerini noktaladı.

Ödül töreninde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2025 yılı dünya ekonomisi açısından ılım­lı ama kırılgan büyüme ile yüksek jeopolitik ve finansal risklerin bir­likte seyrettiği bir yıl oldu. Bu kü­resel ortamda Türkiye ekonomi­si de 2025 yılında çok katmanlı bir sınavdan geçti. Euro bölgesi­ne ihracat yapan sektörler kısmen avantaj sağlarken, dolar bazlı ihra­cat yapan sektörler daha fazla zor­landı. Finansman maliyetlerinin yüksek seyri, özel sektörün döviz cinsi borçlanmasını artırmış; bu durum olası kur şoklarında ciddi kırılganlık yaratmaktadır” dedi.

2026 yılında toplamda 45 milyar TL’yi ihracatçılarımıza sunacağız

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, “2025 yılında, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kapsamında 25,5 milyar TL’si mal, 7,3 milyar TL’si hizmet ihracatına yönelik olmak üzere yaklaşık 33 milyar TL’lik bir destek sağladık. 2026 yılında da 32,8 milyar TL’si mal, 12,2 milyar TL’si hizmet olmak üzere, toplamda 45 milyar TL’yi ihracatçılarımızın istifadelerine sunmayı planlıyoruz. İzmir ilimizin değerli ihracatçıları örnek bir tablo ortaya koymuşlardır. İzmir ilimizde de 2026 yılı içerisinde EİB ile İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğiyle İhracat Akademisi İhracat Uzmanlığı Eğitim Programı gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Öngörülebilirliğin olmadığı yerde uzun vadeli plan yapılmaz”

Birçok sektör için 2025 yılının bir büyüme yılı değil; ayakta kalma ve direnme yılı olduğunu anlatan Başkan Jak Eskinazi şu değerlendirmelerde bulundu: “Enflasyonu düşürme programının en büyük yan etkisi, emek yoğun ihracat sektörlerinde kârlılık ve özsermaye erimesi olmuştur. 2026 yılına girerken en büyük sorunumuz öngörülebilirliğin zayıflamasıdır. Öngörülebilirliğin olmadığı yerde uzun vadeli plan yapılmaz, yatırım ertelenir, risk alınmaz. Biz inanıyoruz ki; üretimi merkeze alan, uzun vadeyi ödüllendiren ve sanayiyi güçlendiren bir yaklaşım mümkündür ve artık zorunludur.” Başkan Eskinazi 2026 yılı için beklentilerini şöyle özetledi; “Para politikasında sıkı duruşun süreceğini, Türk Lirası’nın reel değerinin korunacağını, enflasyonla mücadelede değerli TL politikasının devam edeceğini, paritede euro lehine hareketin sürebileceğini, kredi kanallarında belirgin bir rahatlama beklemediğimizi, emek yoğun sektörlerde sıkıntıların devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.